Fuerte accidente en el autódromo de Concepción del Uruguay Tremendo vuelco este viernes en los entrenamientos de la Competencia Especial Entrerriano en la ciudad de Concepción del Uruguay. 15 de agosto 2025 · 20:30hs

Gentileza Juan Iribarren. Fuerte accidente en la Competencia Especial Entrerriana en Concepción del Uruguay: el auto de Dezzuto quedó destruido.

Este viernes por la tarde se vivió un momento de máxima tensión en el Autódromo de Concepción del Uruguay, durante la jornada de entrenamientos de la Competencia Especial Entrerriana. Nicolás Dezzuto, oriundo de Federación, volcó de manera espectacular con el auto número 112 mientras cumplía con una tanda de pruebas libres. Por suerte se registraron solo daños materiales. El piloto no sufrió ninguna lesión tras ser observado por los médicos presentes en el trazado entrerriano.

Dezzuto participaba como piloto invitado de Gastón Borghesan, de Chajarí, cuando perdió el control del vehículo en uno de los sectores del trazado de La Histórica, lo que derivó en un vuelco de gran magnitud. El auto quedó completamente destruido y, según primeras evaluaciones, podría no ser recuperable para la competencia.

Fue solo un susto en Concepción del Uruguay A pesar del fuerte impacto y los destrozos materiales, el accidente no pasó a mayores y Dezzuto salió ileso, en lo que fue considerado un "susto con suerte" por los presentes. El incidente generó preocupación en boxes, pero rápidamente se confirmó que el piloto se encontraba en buen estado de salud.