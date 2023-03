Franco Rossetto celebró el título en casa.

En cuanto al paranaense, jugador del Club Atlético Estudiantes, anotó un try en el triunfo del debut con victoria por 31 a 12 ante Japón.

De paso por Paraná, donde estuvo con sus familiares y amigos, el player del CAE habló con Ovación respecto de otro pasó importante del elenco nacional.

“Personalmente fue tremendo porque son cosas que han pasado muy pocas veces y yo entré hace menos de un año y que ya me toque vivir esto es impresionante. Grupalmente es muy gratificante también por todo lo que nos venimos esforzando y trabajando. Que de las últimas cuatro etapas hayamos obtenidos dos títulos es único”, sostuvo y agregó: “Estando en acción yo vivé este nomás, no el otro. En este no me habían convocado y después dos chicos se lesionaron y me llamaron y tuve que ir a lo último. Estaba en casa, me llegó el llamado y tres días antes tuve que armar el bolso y viajar”.

franco rossetto 2.jpg

Ganar el Circuito de Seven no es cosa de todos los días y los Pumas 7 ya metieron dos etapas. “Me va cayendo la ficha, pero es mucho más loco pensar que al principio le tenía mucho respeto a los equipos grandes y ver como ahora le jugas palo y palo y le ganás es increíble, es mucho más loco todavía. Antes lo miraba por la tele y parecía algo inalcanzable y que ahora se esté dando es una locura. Fiji, Nueva Zelanda, Australia son equipos tremendos y deportivamente le tenemos respeto, pero haber jugado y haberle ganado te da un plus más de confianza”.

Franco tiene 19 años, es Puma 7, pero aún no logró jugar en el equipo superior de CAE, algo que claramente llama la atención de este proceso. “Es muy loco que aún no pude jugar en el Plantel Superior, pero sí estoy en los Pumas 7 con chicos más grandes. Los contrincantes tienen mucha experiencia y yo ni siquiera jugué con la primera del club. Es todo muy loco, pero lo voy llevando bien y ya veremos cuando vamos a poder jugar con el club”.

“Los pibes conmigo muy buena onda siempre, Desde que entré me ayudaron mucho y por ahí siempre me dicen que todavía soy un nene. A ellos tampoco les cae mucho las ficha que esté jugando. Yo quiero seguir metiéndole acá e ir viendo. Entrenar y disfrutar. Después veremos que oportunidades se dan. Trato igual de no pensar mucho en el futuro”, contó el jugador entrerriano.

El seleccionado argentino de rugby seven integrará el grupo clasificatorio A del certamen de Hong Kong, que se llevará a cabo desde el 31 de marzo hasta el 2 de abril próximo. En el seven de Hong Kong, octavo etapa del circuito mundial de la especialidad que organiza la World Rugby, Los Pumas 7s compartirán la zona A, junto con los seleccionados de Fiji, Samoa y Candá. Para esta cita Rossetto debe esperar el llamado. “Siempre antes de los Circuitos hay una concentración que es en Buenos Aires. Ahí se reúne un plantel más grande, entrenamos y antes de ir se da una lista, es decir que hay un corte. Nunca hay un boleto asegurado”.

El camino

Para llegar a la final el conjunto Albiceleste venció previamente en una de las semifinales a Irlanda por 14-7 y dirimió la medalla de oro ante su par de Francia, que en la otra semi doblegó a Australia, por 26-12. Previamente, en uno de los cruces de cuartos de final, el equipo argentino, que logró la medalla de bronce en los últimos Juegos Olímpicos Tokio 2020, había derrotado a Islas Fiji, por 19-14.

franco rossetto.jpg

El equipo

Santiago Álvarez Fourcade, Agustín Fraga, Luciano González, Matteo Graziano, Rodrigo Isgró, Alfonso Latorre, Franco Rossetto, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Gastón Revol, Germán Schulz, Tomás Elizalde y Tobías Wade. Head Coach: Santiago Gómez Cora.

Mono Denis, su DT

“Es un orgullo verlo jugar en Los Pumas 7 y ver los logros que consiguió con 19 años. Tuve el placer y alegría de haber colaborado con el CAE siendo entrenador de él desde M14 hasta la M19. Franco es un pibe que uno veía que era distinto. Tiene una velocidad tremenda y destrezas en el juego. Siempre colaborando con el equipo”.

Maxi Cañas, su amigo

“Con Franco compartimos un montón de cosas desde chicos hasta juveniles y seleccionados de la UER. Estuvimos en una concentración de Seven y él de ahí jugó un Sudamericano para despegar. La verdad que siempre se notó que es un muy buen jugador y tiene esa capacidad para llegar a donde está hoy en día”.