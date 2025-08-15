El ex River, Franco Mastantuono, entrenó en la Ciudad Deportiva de Valdebebas bajo las órdenes de Xabi Alonso y tiene chances de jugar ante Osasuna.

Franco Mastantuono tuvo su primer entrenamiento como jugador del Real Madrid, después de lo que fue la presentación de este jueves con 18 años recién cumplidos, y estuvo bajo las órdenes de Xabi Alonso. "El grupo me recibió muy bien", dijo tras la práctica.

Ya se prepara para lo que va a ser su primer partido en La Liga . Tiene por delante tres entrenamientos más antes del debut en una nueva temporada de La Liga ante Osasuna, el próximo martes en el Santiago Bernabéu a las 21. Si bien todavía tiene que alcanzar el ritmo de sus compañeros, ya transmitió buenas sensaciones en su primer día y los medios europeos no descartan su presencia en ese encuentro.

La bienvenida al club fue ni bien cumplió la mayoría de edad debido a la normativa FIFA acerca de que futbolistas extracomunitarios menores de 18 años no pueden entrenarse con un equipo europeo. El ex River es del Madrid hace tiempo y por eso siguió un plan específico de trabajo físico.

Mastantuono 2 Franco Mastantuono tuvo su primera práctica en Real Madrid.

Mastantuono arrancó el entrenamiento con trabajos en el gimnasio y con sesión de vídeo para enfatizar en el análisis táctico. Ya sobre el césped, se llevaron a cabo ejercicios de combinación y llegada al área con balón, tiros al arco y partidos de cinco contra cinco.

Aunque tiene poco tiempo en la Casa Blanca, desde España no descartan que el debut del argentino se de en la primera fecha, donde el entrenador sufrirá varias bajas por lesión y podría considerarlo como una alternativa.

En caso de que se concrete, quedará descartada la idea que había surgido días atrás que indicaba que podría ser inscripto en el Real Madrid Castilla, el equipo filial, como parte de una estrategia para mantener un cupo para un posible fichaje.

Las declaraciones de Franco Mastantuono tras su primer entrenamiento

El argentino destacó a sus compañeros y cómo lo recibieron. También contó cómo se sintió en el debut bajo las órdenes de Xabi Alonso. "Muy contento. Conocí a grandes personas. Ha sido un día muy intenso, con calor, pero que disfruté mucho. Muy contento con mi primer día y ojalá que sean muchos", expresó en una nota con Realmadrid TV.

Por otro lado, Mastantuono señaló lo más destacado para él de su primer día entrenando en la Ciudad Deportiva de Valdebebas: "La calidad de mis compañeros. La velocidad, es un ritmo muy alto que es muy lindo porque jugar con los mejores te hace mejor”. Además, habló de su encuentro con su nuevo DT. "Con él muy bien. Me dio la bienvenida y nos pusimos a entrenar; salió un buen entrenamiento", concluyó.