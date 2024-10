Franco Colapinto se refirió al GP de Brasil

La presencia de Colapinto despertó gran expectativa en San Pablo, agotando entradas rápidamente y atrayendo a una gran cantidad de fanáticos argentinos que lo seguirán de cerca, y es por eso que el piloto de Williams admiró el apoyo que tuvo durante la semana: “El apoyo de los aficionados durante esta triple jornada ha sido increíble. Estoy seguro de que habrá muchos argentinos que viajaron para estar entre la multitud y animarnos a mí y al equipo durante todo el fin de semana”.

Para muchos, este será un evento imperdible y una oportunidad de ver a uno de los talentos emergentes de la F1 representando a su país. El autódromo José Carlos Pace, más conocido como Interlagos, será el escenario en el que Colapinto buscará destacarse en su sexta participación en la máxima categoría, y los aficionados argentinos tienen previsto realizar un banderazo en las calles paulistas para demostrarle su apoyo.

El mensaje de Franco Colapinto a sus seguidores

Ante las muestras de cariño y fidelidad, Colapinto no dudó en agradecer a sus seguidores a través de un mensaje de audio que rápidamente se hizo viral: “Hola chicos, ¿cómo andan? Soy Franco, por si no me conocen la voz”, empezó con humor y cercanía. Luego, agregó: “Sé de lo que van a hacer y lo aprecio un montón. Espero que tengan un re lindo fin de semana, que lo disfruten un montón y vamos por todo”, con estas palabras, el piloto dejó claro lo importante que es para él el respaldo de sus compatriotas en cada carrera.

Colapinto comenzará su actividad en Interlagos este viernes, cuando dispute la práctica libre y la clasificación para la Sprint Race. Con el impulso de los fanáticos y su determinación por dejar a Argentina en lo más alto, el joven piloto buscará destacarse en un escenario donde contará con el incondicional aliento de su gente.