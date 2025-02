Franco Colapinto podría volver a Williams si no tiene lugar en Alpine.

Aunque no será titular en las primeras fechas del 2025, Franco Colapinto es un tema de conversación instalado en el paddock de la Fórmula 1. Y ahora, tras su traspaso a Alpine, su ex equipo Williams dejó entrever que el vínculo con el argentino podría no estar completamente roto.