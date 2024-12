Franco Colapinto no sería una opción inmediata para Alpine

Flavio Briatore, asesor del equipo Alpine y quien tomó esta posición en 2024, aclaró la situación de Doohan en el equipo en una entrevista con el medio francés Le Parisien.

El entrevistador preguntó: “Los rumores en el paddock sugieren que Alpine está interesada en Franco Colapinto. ¿Podemos estar seguros de que Pierre Gasly y Jack Doohan tomarán la salida en el primer Gran Premio de la temporada 2025?”

Ante esto, Briatore lanzó primero una broma: “De lo único que podemos estar seguros es de la muerte”.

Después de eso su respuesta fue contundente: “Empezaremos el año con Pierre y Jack, puedo garantizarlo. Después, ya veremos a medida que avance la temporada. Tengo que conseguir que el equipo esté en las condiciones adecuadas para obtener resultados. Y el piloto es el que tiene que concluir el trabajo de casi 1.000 personas detrás de él. Todos trabajan para sólo dos personas”.

El directivo italiano también dejó entrever que esta alineación podría cambiar en la temporada dependiendo los resultados, pero no mencionó a ningún nombre que se encuentre en el radar inmediato.

“Si hay un piloto que no progresa, que no me da resultados, lo cambio. No se puede ser emocional en la F1”, finalizó.

En la Fórmula 1 todo puede pasar

Esto hace pensar que la temporada comenzará con los dos pilotos de Alpine ya confirmados hace meses, pero la Fórmula 1 es tan dinámica que no es para descartar cualquier opción hasta febrero, cuando los equipos presentan a sus pilotos.

Por otro lado, uno de los rumores es que Alpine desearía contar con los servicios de Colapinto, pero es Williams quien no quiere desprenderse por completo del argentino. Es que el de Pilar será el primer piloto de reserva de la escuela y en caso de un mal desempeño –por ejemplo– de Alex Albon, tendrá un sustituto ya listo.

Además, Williams es quien apostó por Colapinto y saben que la jugada les salió bien, pese a los golpes en el final de temporada, algo que puede pasar en cualquier joven promesa.