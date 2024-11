Franco Colapinto largará desde el fondo en Qatar

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/WilliamsRacing/status/1862926509020790800&partner=&hide_thread=false A disappointing Qualifying session sees us exit in Q1 pic.twitter.com/Vyf4McDTnU — Williams Racing (@WilliamsRacing) November 30, 2024

Al pasar los minutos, Franco volvió a calentar las gomas e hizo otra vuelta rápida, pero quedó 16° y cayó rápidamente al 19°. Tras esto, se dirigió hacia los boxes para realizar un último intento. Ya con la bandera a cuadros flameando a sus espaldas, Colapinto comenzó su giro rápido con varios micro-sectores en verde. Si bien mejoró su tiempo y realizó su marca más baja: 1’22”594/1000, no logró avanzar a la Q2. Su compañero de equipo, Alex Albon (1’22”390/1000), Liam Lawson, Nico Hulkenberg, Franco Colapinto y Esteban Ocon son los cinco que quedaron fuera del primer corte clasificatorio.

“Cambiamos un par de cosas y el auto iba mal. No tenía grip adelante en la primera parte de la vuelta, y detrás en la otra mitad. Las modificaciones no funcionaron. No fue ideal. Es parte del fin de semana, lamentablemente no fue una buena clasificación”, analizó Colapinto. Y agregó: “Hoy Alex no anduvo tan bien, capaz fue un cambio climático, cambió el viento y no le cae bien a nuestro auto. Se sintió peor con respecto a la carrera. Es difícil encontrar el balance en esta clasificación”.

En cuanto al andar del Williams, Franco aseguró: “El problema fue no haber probado esta suspensión (NdeR: con el nuevo set up del sábado) con poca carga de combustible. No me sentí cómodo con el auto, eso me da bronca. El viento influye, no había corrido con tanto viento. A nosotros nos afecta mucho cuando es de atrás y cruzado es cuando más nos afecta. Una lástima largar tan atrás mañana”.

La pole de Max Verstappen

Tras cinco meses de «abstinencia» el neerlandés Max Verstappen consiguió nuevamente ser el más rápido de una clasificación de Fórmula 1, y conseguir con el Red Bull en el circuito qatarí de Losail establecer el nuevo récord de la pista de 5.419 metros con 1’20”520/1000 (242,280 kilómetros por hora) y mejorando en casi cuatro segundos el registro que él mismo había logrado hace un año.

En la ronda definitiva en la lucha por la pole, Russell tomó la cima en el primer intento de la Q3 con un tiempo de 1’20”575/1000 con una ventaja de 310/1000 sobre Leclerc. Hamilton, Sainz y Piastri cerrando el top 5.

Verstappen y Red Bull esperaron los primeros cuatro minutos para salir en solitario al circuito. El neerlandés instauró récord en el primer sector para, al final, situarse en segundo por delante de Leclerc a solo 45 milésimas de segundo del Mercedes puntero.

Norris tuvo dos complicaciones en sus primeros dos intentos saliéndose de la pista y luego bloqueado por el tráfico. En su intento definitivo avanzó a la tercera posición mientras Piastri se ubicó en cuarto. Verstappen se llevó la pole superando a Russell quien le acompañará en la primera fila. Leclerc y Hamilton estarán en la tercera fila, mientras que Sergio Pérez se posicionará noveno, en tanto que décimo quedó Kevin Magnussen.

El Gran Premio de Qatar se pondrá en marcha este domingo desde las 13, hora de Argentina, a un total de 57 vueltas al circuito ubicado en Lusail.