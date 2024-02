Franco Armani y Nicolás Figal palpitaron el Superclásico

Cabe recordar que la conferencia en la antesala del Superclásico, organizada por la Liga Profesional, se vuelve a realizar después de dos años en los que River decidió no enviar a ningún futbolista en su nombre. Por lo tanto, la de este viernes tuvo un condimento especial.

Por un lado, Armani hizo hincapié en que River buscará aprovechar la localía para "dar ese plus", se refirió a que Miguel Borja "está haciendo todos los esfuerzos" para poder jugar y también, entre otras cosas, habló sobre su futuro: "Dios quiera que pueda continuar, me gustaría y me siento bien para seguir. Más adelante se pensará en mi continuidad".

Por su parte, Figal se plantó firme y aseguró que Boca va a salir a "imponerse e intentar ganar" con el objetivo de que "el hincha se sienta representado". Asimismo, habló del complicado momento que atraviesa Edinson Cavani con el gol: "Estamos tranquilos porque sabemos que tenemos un delantero de mucha jerarquía. Se le presenta una gran oportunidad".