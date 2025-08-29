Uno Entre Rios | Ovación | UAR

Dos entrerrianos convocados al trial nacional M19 de la UAR en Carlos Paz

Augusto Giachello (Estudiantes) y Martín Schroeder (Tilcara), de la UER, fueron convocados por la UAR al trial nacional M19 que se realiza en Carlos Paz.

29 de agosto 2025 · 12:13hs
Foto: Gentileza/Prensa UAR

Carlos Paz es la sede de un nuevo trial para menores de 19 años, que reúne a 88 jugadores de la categoría, quienes participarán de un fructífero encuentro en el marco del Plan de Desarrollo de Alto Rendimiento que sigue en marcha desde la UAR. Además, el seleccionado de Uruguay estará presente como invitado.

Con la presencia del staff de Los Pumitas y de las academias UAR, los chicos de las categorías 2006, 2007 y 2008 participarán de jornadas de capacitaciones planificadas con las diferentes áreas de la Unión Argentina de Rugby, abordando distintos aspectos del Alto Rendimiento, que van desde la parte médica, nutrición y el bienestar del jugador. Además, con el apoyo de Conecta Rugby, se realizarán encuentros para entrenadores de la región, preparadores físicos y árbitros.

Trial M19 de la UAR: dos entrerrianos forman parte de la nómina

Entre los jugadores convocados al trial nacional M19, figuran los entrerrianos Augusto Giachello, del Club Atlético Estudiantes de Paraná, y Martín Alejandro Schroeder, del Club Tilcara, ambos pertenecientes a la Unión Entrerriana de Rugby.

Al respecto de este encuentro juvenil, Nicolás Fernández Miranda, head coach de Los Pumitas, sentenció: "La idea de estos diez días es conocer en profundidad a los jugadores. Verlos desde todo punto de vista, ya sea desde lo humano en la convivencia como también en lo deportivo en los entrenamientos. Además, vamos a estar alineados en todas las áreas, desde la preparación de los chicos, tanto desde lo físico, nutricional y psicológico#.

A su vez, Fernández Miranda destacó la importancia del encuentro en Carlos Paz de cara al futuro: "Es muy importante ya que de acá sale la selección de jugadores para el Rugby Championship y Mundial 2026 de la categoría. Nos ayudará a ver jugadores e ir definiendo listas. Obviamente también este trial servirá, tanto para jugadores como para staff, para irse mejores compartiendo experiencias y conocimientos, siempre en pos de mejorar".

Todos los entrenamientos de este encuentro se desarrollarán en Carlos Paz Rugby y serán abiertos:

  • Lunes 1° de septiembre - 9.30 a 11.30 y 15 a 17.30
  • Martes 2 de septiembre - 10 a 12.30
  • Viernes 5 de septiembre - 9.30 a 11.30 y 15 a 17.30
  • Sábado 6 de septiembre . 10 a 12.30

Por otra parte, como complemento a las charlas, los 88 jugadores estarán divididos en tres equipos que participarán de partidos, junto con el seleccionado uruguayo, para las jornadas de este viernes, el miércoles 3 y el domingo 7 en la sede 7 Soles del club Universitario de Córdoba.

