Francisco Solá se subirá al cuadrilátero en Paracao

Ambos púgiles ayer se vieron las caras en el pesaje oficial. Solá, de 25 años, realizará su segunda presentación en el boxeo profesional tras empatar en su estreno. Al subirse a la balanza, Pancho registró 62,800 kilogramos.

Por su parte, Segura, de 32 años, tendrá esta noche su debut en el deporte rentado. En la báscula marcó 62,300 kilos.

El respaldo en Paracao

Previo al duelo entre Solá y Segura, habrá una exhibición entre jóvenes practicantes del Team Peligro y 12 enfrentamientos entre aficionados de los distintos gimnasios de Paraná, otras localidades de Entre Ríos y también de Santa Fe y Santo Tomé.

La jornada se iniciará con la exhibición será entre Marcos Orrego y Leonel Barzola. Luego comenzarán los combates oficiales: Marcos Jaime (del gimnasio El Traidor Box)-Franco Moreno (Santo Tomé), Elías Jaime (El Traidor Box)-Jeremías Leguizamón (Santo Tomé) y Román González (Paraná Boxing)-Aguiles Frutos (Santo Tomé).

Luego vendrán dos peleas eliminatorios para integrar la selección juvenil de Entre Ríos: Ayrton Araujo (Gualeguaychú)-Renzo Vargas (Concordia) y Alejo Brassat (Gualeguaychú)-Pedro Van Rijswijk (Colón).

Posteriormente pelearán Soledad Rodríguez (El Traidor Box)-María Rojas (Federal), Jonathan Gómez (Paraná Boxing)-Nicolás Albornoz (Nogoyá), Juan Sánchez (Santa Fe)-Juan Pereyra (Santo Tomé), Luis Suárez (Team Pistrilli)-Samuel Suárez (Santo Tomé), Maximiliano Nichea (Team Peligro)-Facundo Andreschuk (Santa Fe), Iván Frutos (Paraná Boxing)-Julio Jaime (Nogoyá) y Maximiliano Saavedra (Paraná Boxing)-Roberto Jaime (Nogoyá).

Sin Wenceslao Mansilla

Peligro Mansilla iba a ser el protagonista de la pelea de fondo. Sin embargo, no pudieron conseguirle rival pese a los esfuerzos realizados por los organizadores.

Daniel Aquino peleará en Canadá

Daniel Aquino antes de pelear en Canadá.jpg “Quiero ganar esta pelea y, luego, volver a pelear en Paraná”, dijo Daniel Aquino. Gentileza Daniel Aquino

Daniel Aquino tendrá su primer compromiso de 2024 muy lejos de su ciudad. El sábado 27 se presentará en el Toronto Casino Resort, en Canadá, donde se enfrentará con el invicto noqueador jamaiquino Joshua Frazer. El combate se llevará a cabo en la categoría Súper Welter, a la distancia de ocho rounds.

“Estoy muy contento por esta nueva oportunidad. Hace varios años que no salía y tendré un compromiso muy difícil ante un muy buen boxeador, que tiene una pegada muy respetable. Me estaba entrenando y cuando me avisaron pisé el acelerador para llegar de la mejor manera. Será una pelea larga y voy a llegar bien preparado”, le contó Cainchi a UNO.

“Es un boxeador alto, quizá más que yo, zurdo –analizó a su adversario–. Boxea muy bien y pega duro. Si bien lleva sólo nueve peleas profesionales, tiene mucha experiencia amateur y ha competido en torneos muy importantes. Es un lindo desafío y me gustaría dar el batacazo como visitante. Voy con una mentalidad ganadora”.

Por último, Aquino contó cuáles son sus próximos objetivos: “Quiero ganar esta pelea y, luego, volver a pelear en Paraná ya que hace más de 10 años que no tengo esta posibilidad. Ojalá la gente del boxeo local me dé una mano para poder cumplir con este deseo porque quiero que mi familia, sobre todo mis hijos, puedan verme. También me gustaría combatir por un título”.