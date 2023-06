Fiamma Mattei irá a la concentración nacional.

“Empecé a los 8 a jugar, re chica. Siempre estuve en el ambiente del rugby por mi familia. Empecé a los 8 jugando con mixto en Rowing donde estuve hasta los 13 y después a los 15 me fui a Cha Roga”, recordó y siguió inmersa en sus inicios dentro de esta disciplina: “En el momento que yo tenía que hacer el paso de Infantil a Juvenil acá no había jugadoras. Entonces como una amiga ya se había ido aproveché y me fui para allá donde hay muchas chicas en Infantiles, muchas niñas. Cha Roga tiene una trayectoria en el rugby femenino, fue uno de los primeros clubes así que tiene un montón de historia. Al principio era como raro porque era la única nena y en el equipo eran todos nenes y no estaban acostumbrados a ver que haya una nena cuando entrabas a la cancha de los clubes, de que hay una niña en el equipo, entonces fue raro. Pero después hubo más chicas, fueron llegando más así que fue mucho mejor. Después todo se fue transformando hasta que fue normal”.

Costó, no fue fácil, pero el rugby femenino creció mucho en esta parte del territorio nacional. Mattei así lo entiende. “El rugby femenino, no solamente en Cha Roga sino acá en Paraná creció mucho. Se normalizó que una nena juegue con los varones y eso es muy bueno, que no se lo vea como un bicho raro”.

No la llamaron a ella, no le mandaron un mensaje ni un e-mail. Fue mediante su padre que se enteró de la gran noticia. “Lo llamaron a mi papá, le contaron cómo era, cómo iba a ser más o menos el proceso y me enteré en el auto. La verdad me quedé muy sorprendida, emocionada porque es algo que uno cuando empieza a jugar quiere. Creo que en cualquier deporte siempre uno busca llegar a una cita así, a una concentración y ni hablar si es nacional entonces muy sorprendida y agradecida”, sostuvo y enfatizó luego: “No lo esperaba, pero siempre lo soñé. Siempre quise algo así y que llegué ahora la verdad que estoy muy contenta porque creo que he mejorado un montón. Estoy muy feliz. Ahora estoy muy nerviosa, con mucha ansiedad, pero con muchas ganas de aprender un montón y de disfrutar”.

Agustina Retamar, compañera de Fiamma en Cha Roga ya sabe de estos procesos de selección. Con ella habló algo al respecto: “En su momento hablé con ella cuando tuvo su concentración y sí muy emocionada, se que va a ser difícil, o sea no va a ser nada fácil van a ser prácticas duras pero para mejorar tener un crecimiento”.

Ludmila es una de las grandes responsables de esta pasión que su hermana Fiamma tiene por la ovalada. “En mi familia todos jugaron y juegan, pero mi hermana Ludmila es la gran responsable. Ella empezó a jugar a los 19. Fue la primera mujer en la familia en hacerlo. Fue la que rompió esa barrera. Creo que si ella no hubiese empezado a jugar yo no lo hacía”.