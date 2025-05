Federico Castro, el autor de los goles importantes de Patronato

Con este resultado, el elenco de barrio Villa Sarmiento retornó a los puestos de clasificación al reducido que otorgará el segundo ascenso a la próxima temporada de la Liga Profesional. En consecuencia, los dirigidos por Gabriel Gómez alcanzaron una meta. Por eso la jornada fue redonda para el plantel paranaense, y especialmente, para Castro.

Goles son amores para Federico Castro

“Aparte de los goles, que es importante para los delanteros, lo más importante fue haber ingresado al reducido. Fue algo que se hizo desear. Ahora tenemos que laburar para mantenernos en ese lugar”, apuntó la figura de Patronato, en rueda de prensa.

“Los goles siempre son importantes. Sirvió para ponernos en ventajas. Después sufrimos un golpe cuando nos empataron y pudimos reponernos como nos sucedió en el anterior partido como local ante Racing de Córdoba”, añadió Castro, que elevó su cosecha personal a tres anotaciones en la temporada. Y en cada juego que se hizo presente en la red, el Rojinegro sumó de a tres.

Su romance con el gol y el esfuerzo con el equipo fue reconocido por los fieles del Santo. Lo expresaron cuando el entrenador del representante entrerriano ordenó el final del encuentro del portador del dorsal número 7 al despedirlo con una ovación.

Patronato 3.jpg Federico Castro celebra con alma y vida uno de los goles de la victoria de Patronato sobre San Miguel. Prensa Patronato

“No se si me metí en el corazón del hincha”, bajó la espuma Federico. “Ellos reconocen el esfuerzo de todo el equipo. En los últimos partidos se dieron los resultados que deseábamos. Hemos ganado después de no haber arrancado de la mejor manera de local. Nos pone contento el feeling con la gente porqué lo necesitamos para estar en la situación en la que nos encontramos”, añadió.

Las anotaciones en el éxito ante San Miguel reflejaron el olfato goleador del futbolista formado en el semillero de Defensa y Justicia. “Fueron lindo goles”, catalogó. “El primero fue de goleador. En el segundo tuve un poco de fortuna. Creo que había un defensor de ellos sobre la línea. La podía llegar a sacar”, interpretó el artillero que confirmó que todas las anotaciones son especiales. “Se disfrutan todos los goles y más si se gana”, afirmó.

El análisis de la victoria ante San Miguel

Al momento de realizar un análisis de la victoria de Patronato sobre San Miguel, opinó: “El análisis más profundo lo haremos después. Enfrentamos a un gran plantel, uno de los mejores de la categoría. Ellos venían arriba de nosotros y por eso teníamos la obligación de ganar. Logramos ponernos en ventaja. Somos un equipo que venimos convirtiendo. También nos vienen convirtiendo bastante y por eso tenemos que mejorar en ese aspecto. Ahora es momento de descansar y disfrutar para pensar después en el próximo partido”.

Tras el pitazo final del árbitro Maximiliano Macheroni todos los futbolistas e integrantes del cuerpo técnico explotaron de emoción. “Fue un desahogo”, describió Castro. “Si bien no logramos nada aún, nos posicionamos en un lugar donde hacía mucho no estábamos ubicados. Veníamos laburando, queríamos llegar a este momento y no sólo por nosotros sino también por la gente. Por eso es lindo que exista ese feeling porqué necesitamos tanto de ellos como de los dirigentes para meter a Patronato donde todos queremos”, detalló.

Patronato escaló seis lugares en las posiciones de la Zona A. Ascendió del 13° al séptimo lugar del escalafón. ¿Y ahora?: “Tenemos que descansar y luego disfrutar porque nos costó bastante posicionarnos en zona de reducido. Estamos en la fecha 15 y recién ahora volvimos a meternos en este sector. Lo más difícil será mantenernos. Lo tenemos bien en claro”, aseveró Federico Castro, el delantero de los goles que desencadenan en victorias.