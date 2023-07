Federico Bruno, suspendido por dar positivo en un antidoping

https://twitter.com/TomasRodriguezC/status/1681357906241896470 SORPRESA en el atletismo argentino.



Federico Bruno, el mejor medio fondista del país, fue suspendido provisoriamente por @WorldAthletics. pic.twitter.com/G6QLz7wWVv — Tomás Rodríguez Couto (@TomasRodriguezC) July 18, 2023

En caso de confirmarse la sanción, Bruno no solo se perdería el torneo que se disputará en Brasil, sino que tampoco podrá participar de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en lo que es una competencia importante para la clasificación a los Juegos Olímpicos.

El comunicado de Federico Bruno, tras su suspensión

"En el día de la fecha me han notificado de Word Atheltics Anti-Doping que he sido suspendido provisoriamente por un resultado adverso de la muestra A de un test de orina que había dado positivo por EPO. Me he quedado en shock.

Para ser claro, nunca en mi vida he comprado, buscado, poseído, administrado o usado EPO o cualquier otra sustancia prohibida. Y estoy dispuesto voluntariamente a que vean mis cuentas bancarias, computadora y teléfono. Y estoy dispuesto a solicitar el examen de la muestra B.

Es todo lo que voy a decir en el momento".

¿Qué es la EPO?

La eritropoyetina, factor estimulante eritropoyético, hemopoyetina o simplemente EPO, es una hormona que produce glóbulos rojos, los que transportan oxígeno en la sangre. Los deportistas, de manera ilegal, la toman para aumentar esa producción de glóbulos rojos y tener así más resistencia, lo que les permite recuperarse más rápido y notar menos —o no notar— el cansancio.