Facundo Sava fue despedido en Cerro Porteño

Después del partido disputado en La Nueva Olla el club emitió un comunicado para informar que "considerando la gravedad de la situación que atraviesa la institución a nivel fútbol de primera división, la Comisión Directiva ha resuelto dar por finalizado el vínculo con el entrenador Facundo Sava".

Cerro Porteño de Paraguay echó al director técnico argentino Facundo Sava luego de la derrota de anoche ante Guaireña (1-3) como local, durante la cual un grupo de barras invadió el campo de juego para recriminar a los jugadores por la crisis deportiva.

La medida drástica de la dirigencia también alcanzará a futbolistas del plantel que serán puestos en "condición de transferibles en las próximas horas", según adelanta el mensaje.

"Estas son medidas primarias que serán seguidas de otras cuya naturaleza persigue el mismo objetivo: implementar con la mayor inmediatez las acciones que rectifique en rumbo y permitan avanzar en los objetivos trazados, estando a la altura de las necesidades del club", argumentó la Comisión Directiva.

Cerro Porteño ganó apenas un partido de los últimos diez que disputó y en la Copa Libertadores fue el último del Grupo C, lo que le impidió avanzar de ronda y también clasificar a la Copa Sudamericana como uno de los terceros.

"Jugadores: no le falten el resto a la camiseta", fue la leyenda de una bandera colgada en la noche del domingo en el estadio de Cerro en señal del descontento de sus hinchas. El cántico "que se vayan todos..." se generalizó en las tribunas cuando el equipo sufría la dura caída ante el humilde Guaireña.

Antes de su despido, en conferencia de prensa, Sava reconoció: "No tuvimos el partido que esperábamos y no es un día de los mejores, en lo anímico, para estar acá, por lo menos para mí. Es una obligación que esté acá, dando la cara siempre. Lo primero que quiero hacer es pedirle disculpas a la gente, que siempre alentó y me apoyó. Hablaré con los dirigentes para ver cómo seguir".