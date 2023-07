Facundo Ferrer: "Llegamos de forma ideal a las semifinales"

“Salvo Gimnasia, que fueron muy parejos, el resto de los equipos perdió partidos que quizás no estaban en los planes. Nosotros también no tuvimos el mismo torneo que el año pasado, pero que creo se está dando algo positivo. Ahora estamos en el momento indicado para jugar las semifinales, a diferencia de 2022, que fuimos muy regulares y al final del campeonato creo que bajamos la intensidad. Ahora venimos levantando y creo que hemos encontrado el equipo, el nivel y la confianza necesaria como para llegar de manera perfecta a las semifinales”, indicó el segundo línea.

Facundo Ferrer Estudiantes.jpg Facundo Ferrer, habló del presente de Estudiantes de cara a las semifinales. UNO / Juan Manuel Hernández

—¿Sentís que ahora están con más confianza para esta serie?

—La verdad es que la confianza es la misma, lo que hay es más experiencia. Además no estamos con la expectativa de varias semanas que teníamos el año pasado, donde clasificamos varias fechas antes. Eso hizo quizás que uno se relaje o que la ansiedad se multiplique con el tiempo. La verdad es que ahora entramos por la ventana (risas), pero entramos. Recién ahora empezamos a pensar en las semifinales y eso está bueno.

—¿Se pusieron a comparar lo que fue la campaña anterior con esta?

—Intentamos no hacerlo, pero es inevitable. Un punto a resaltar es que el año pasado tuvimos suerte con el tema lesiones, que fueron pocas. Ahora, en cada partido perdíamos a un jugador y eso lo sentimos. Si bien el entra está a la altura, se resiente un poco el juego del equipo. La calidad de los jugadores es la misma, pero cambiar fecha a fecha en puestos claves, se nos complicaba un poquito encontrar el sistema y encontrar el volumen de juego. Como te dije, hace tres o cuatro partidos que ya venimos encontrando el equipo. La verdad que hoy no puedo poner excusas. Estamos todos disponibles para jugar. Ahora es cuestión de poder plasmar lo que venimos trabajando.

—Además, no tuvieron a Ramiro Gurovich, Juan Mernes y Felipe Villagrán, que estuvieron en el Súper Rugby Américas hasta hace poco tiempo.

—Exactamente, tres jugadores más que importantes que estaban jugando con las franquicias. A eso sumale lo que te decía de las lesiones. Simón Bollo volvió hace dos fines de semana y por suerte recuperamos al Monito Maiztegui (Tomás), que agarró un ritmo terrible. Ahora habrá una buena competencia interna entre ellos. El Tumba Ferreyra estuvo casi dos meses sin jugar, Álvaro Ferreyra otro mes y medio, y puedo seguir con otros chicos. En ese sentido, ahora gracias a Dios recuperamos a todos.

—Santa Fe RC otra vez enfrente, se conocen mucho y se dan partidos picantes. ¿Cómo te imaginas el partido?

—Va a ser igual que la del año pasado, un partido durísimo. Realmente físicamente ellos están muy bien, tienen un pack de forwards muy picante, de gran tamaño. En ese aspecto nosotros este año fuimos muy irregulares en la intensidad de juego, creo que la hemos alcanzado recién en los últimos partidos. Eso había sido lo que nos hizo fuerte el año pasado, además del rigor físico por más que no somos de gran tamaño, pero si somos persistente en el tiempo de juego.

Facundo Ferrer Estudiantes 2.jpg Facundo Ferrer, capitán de Estudiantes, en acción. UNO / Juan Ignacio Pereira

—En la etapa regular perdieron los dos partidos contra ellos, ¿qué te dice eso?

—Que tenemos que tenemos que trabajar en la concentración. El primero nos ganaron muy bien en nuestra cancha, realmente ellos estuvieron muy bien y nosotros entramos desenfocados. El segundo lo perdimos por errores nuestros, tuvimos dos amarillas y esos pequeños detalles nos costaron el partido.

—¿Que sean locales los vuelve más fuertes?

—Santa Fe RC tiene jugadores que hace años está en primera, entonces creo que la localía no les va a pesar. A nosotros no nos pesó el año pasado. A esta altura no siento que ser locales te juegue a favor, es lo mismo. Además, en el club se está organizando un montón de gente para ir y vamos a estar acompañados.

—Hoy hablamos de la experiencia, ¿crees que lo que vivieron el año pasado les puede servir?

—Uno no se da cuenta, pero termina siendo importante. Sobre todo a la hora de manejar la ansiedad y las expectativas que hay. En el mismo club se vive un clima que te puede llegar a jugar en contra. Al ser el segundo año consecutivo que llegamos a semifinales, los nervios pueden ser menor a los de la temporada anterior. Por aquel entonces, gente que no tenía idea del rugby, te escribía o te hablaba de lo estábamos por vivir. Igual, creo que todavía no nos acostumbramos a estar en este tipo de definiciones y espero que sigamos por este camino para que sea algo natural en el futuro. Volviendo al tema, lo estamos viviendo con más calma y con los pies sobre la tierra. Eso nos va a servir para llegar un poquito más tranquilos al partido.

—¿Los más jóvenes lo viven igual?

—Tenemos chicos de 19 años que ya tienen casi dos años en el plantel superior. Yo lo admiro realmente, porque parece que no les pesara jugar en primera, llegan muy preparados a diferencias de cómo llegábamos nosotros hace unos años atrás. No te digo que no sientan la presión, sino que la manejan mucho mejor, son mucho más inconscientes en el buen sentido, no se hacen un mundo de un partido que es simplemente un partido.

—En lo personal, con 38 años, ¿cómo llegas a esta instancia?

—Con muchas ganas de conseguir lo que todo jugador sueña, salir campeón. Igual, creo que estar nuevamente en una semifinal ya es un premio para mi, lo vivo de una forma especial. En 2019 me había retirado cuando estuvimos cerca de descender y la pandemia me dio una chance más. Acá estamos, luchando, cuesta y mucho por un montón de cuestiones que hacen que el día a día sea más difícil. Pero llega el sábado y te olvidás de todo y disfrutás realmente algo que es hermoso.