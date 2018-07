Facundo Ferrer, capitán del CAE, habló del gran clásico

Estudiantes y Tilcara se enfrentan el sábado en el Parque Urquiza por el Torneo Regional de rugby . El Albinegro ya está clasificado y el Verde buscará el mismo objetivo. El capitán del CAE se refirió al partido y destacó el hecho de llegar al duelo con el pasaje al Súper 8 en la mano.





"Era algo que veníamos hablando hace varios partidos, donde no estábamos tan bien. No queríamos llegar al clásico con la necesidad de ganar porque son partidos diferentes y no importa cómo llega cada equipo", expresó.



"Quizás llegamos mejor que en partidos anteriores, porque los triunfos te dan confianza. Recuperamos algunos lesionados y volvieron algunos chicos que estaban jugando en España como Jacinto (Del Bue) y Franco (Vartorelli). Llegamos bien y vamos por el triunfo", agregó.

Sobre las virtudes que tiene Estudiantes a la hora de pensar en ganar el partido, Ferrer señaló: "Tenemos mucha intensidad física, creo que hay jugadores jovenes que imponen su ritmo". En cuanto a los aspectos a corregir, el segunda línea dio que "lo negativo es la ansiedad". "Hay algunas situaciones que no podemos resolver y los penales que cometemos nos juegan en contra. Estamos intentando jugar más y resolver mejor los partidos", dijo.

Ferrer también destacó que Tilcara tiene "muy buenas formaciones y van a dar batalla desde el primer minuto".

Sobre la posibilidad de mandar al clásico rival a jugar a la Zona Reclasificación, Ferrer señaló: "Vamos a ver qué ofrecen (risas). Hablando en serio, queremos ganar, porque si la situación fuese a la inversa ellos también buscarían el triunfo. Igual espero que no sea el último clásico del año".





