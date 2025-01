Facundo Affranchino: "Espero poder estar a la altura del club"

El paranaense Facundo Affranchino firmó contrato con Atlético de Rafaela y disputará el Torneo Federal A. "Me toma en un muy buen momento", afirmó.

Así fue presentado Facundo Affranchino como nuevo jugador de Atlético de Rafaela

Claramente, por historia y tradición, Atlético de Rafaela será uno de los candidatos a pelear fuertemente el certamen de ascenso (jugó ocho campeonatos en Primera División y 29 en la Primera Nacional). Por eso, viene realizando un mercado de pases a la altura de las circunstancias. Además del arribo del entrerriano, también sumó a Gabriel Fernández (defensor), Matías Martínez (defensor), Santiago Moracci (extremo) y Tadeo Marchiori (extremo). También, confirmó las renovaciones de Emanuel Bilbao (arquero) y Lucas Albertengo (delantero).

Otro que podría sumarse es Lisandro Morales (lateral), que llegaría proveniente de Unión de Santa Fe a préstamo por un año. Pero aún restan definir algunos detalles de la operación.

Luego de estampar la firma, UNO dialogó con Facundo y le consultó sobre este nuevo desafío en su carrera profesional. El mismo se mostró muy entusiasmado y sabe que arribó a una institución que se verá obligada a pelear por el ascenso. Además, se refirió al poder de convencimiento y liderazgo de Marcelo Gallardo, con quien compartió plantel en River Plate.

—¿Cómo te surge la posibilidad de llegar a Atlético de Rafaela?

—La posibilidad de llegar a Atlético de Rafaela surge porque me contactó un ex compañero, Daniel Vega, que jugó conmigo en Olimpo de Bahía Blanca. Lo dirigentes del club le pidieron referencias sobre mi y ahí arrancó el contacto. Luego, me llamó Federico Domínguez y empezamos a hablar del tema.

—¿En qué momento de tu carrera te toma?

—Me toma en un muy buen momento, donde ya soy un jugador más maduro, con experiencia en esta y otras categorías. Espero poder estar a la altura del club, porque no se merece estar en esta categoría. Por eso, asumimos la responsabilidad y vamos a hacer todo lo posible para que Atlético de Rafaela vuelva al lugar que se merece.

—Ya tuviste la experiencia de jugar el Torneo Federal A con Olimpo de Bahía Blanca y es un certamen muy duro, ¿te motiva esa exigencia?

—Sí, como dije anteriormente, ya tuve la experiencia de jugar varios años el Torneo Federal A y es un certamen durísimo en todos los aspectos. Deberemos trabajar para estar a la altura y encararlo de la mejor forma. Obviamente, esa exigencia y este club, que necesita con urgencia volver a la Primera Nacional, me motivó para venir y asumir esta responsabilidad.

—Seguramente, se les pondrá el mote de candidatos, ¿están listos para asumir esa responsabilidad?

—Sabemos que será así. Atlético de Rafaela lo sabe, nosotros lo sabemos y asumimos esa responsabilidad. Estamos acá para eso y empezamos a trabajar desde muy temprano, porque sabemos lo que se viene. El torneo es muy largo y hay que encararlo con mucha entrega, esfuerzo, intensidad, paciencia, responsabilidad y sacrificio. Tendremos que demostrar que somos candidatos todos los partidos y estamos preparados para eso. Además, deberemos entender los momentos, saber que va a haber canchas en las que no vamos a poder jugar a lo que queremos y necesitaremos usar otras armas.

—Por otro lado, coincidiste con Marcelo Gallardo en River Plate y habrás estado al tanto de todos los regresos importantes que se vienen dando, ¿el Muñeco siempre tuvo ese poder de convencimiento y liderazgo?

—A Marcelo Gallardo lo conocí más como compañero y no tanto como entrenador. Estuve seis meses. Pero no cuando asumió. Siempre fue un líder nato y cualquier jugador quiere ser dirigido por un técnico que te exija de esa manera.

Así se jugará

En cuanto al formato del Torneo Federal A 2025, habría algunos cambios. Pero sería muy similar al de la última temporada.

Se jugará de la misma manera que el año pasado y con la participación de 38 clubes. Por supuesto, ya están armados los grupos por cercanías geográficas.

De igual manera, desde el Consejo Federal del Fútbol Argentino, afirmaron que no es necesario realizar tantos cambios, porque consideran que es un certamen atrapante en todo sentido, donde el federalismo es el común denominador de este proyecto.

El mismo comenzará el domingo 16 de marzo y las modificaciones y planificaciones se presentarán de forma oficial en los próximos días.

Elogios para Marcelo Gallardo

