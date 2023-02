Fabio Vázquez: "Es un partido que recordaré siempre

La pesadilla de Vázquez comenzó el 1º de abril de 2022. El volante chocó con Matías Mansilla, por ese entonces dueño del arco Santo, en el cierre de la etapa inicial que el elenco de barrio Villa Sarmiento disputó ante Unión de Santa Fe en el estadio Grella. Esta desafortunada acción provocó su salida del campo de juego con signos de dolor. Días después se confirmó el grado de la lesión: rotura del ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral medial de la rodilla derecha.

¡Nos dolió a todos! Matías Mansilla cayó sobre la rodilla de Fabio Vázquez, que tuvo que ser reemplazado.

Fabio ingresó al quirófano para luego iniciar un largo proceso de rehabilitación. Respaldó desde otro sector a sus compañeros en la gran campaña que Patringa disputó en la Liga Profesional 2022. También alentó en la consagración de la Copa Argentina.

Fabio enfocó la atención en su regreso a escena. El mismo se hizo desear, pero una tarde llegó. Sumó 45 minutos en escena. Dejó su sello en el campo de juego del CADU. Se ilusiona con ganarse rápidamente un lugar en el 11 inicial.

“Venía buscando el regreso con desesperación. Sabía que iba a ser largo este proceso, aunque nunca imaginé que fuese tanto. De todos modos sabía que el día del regreso iba a llegar. Ya llegó y eso me deja mucho más tranquilo”, remarcó Vázquez, en diálogo con Ovación.

“La desesperación estuvo más presente cada vez que veía jugar a mis compañeros”, confesó Vázquez. “Sabía que la recuperación iba a ser larga. Es una recuperación que demanda mucho tiempo. Eso me ayudó a que pase más rápido. Asimismo, cada vez que entraba al vestuario y veía a mis compañeros cambiarse la desesperación estaba presente. Asumí la responsabilidad, le puse el pecho, siempre pensando en volver de la mejor manera para que el día que me tocara jugar lo pudiera hacer de la mejor manera y ayudar a mis compañeros”, añadió.

El parate extenso provocado por el desarrollo de la Copa del Mundo Qatar 2022 le permitió rehabilitarse sin apurar los tiempos. “Estuvo muy bueno”, reconoció el volante. “La recuperación lleva entre seis y ocho meses. A los siete meses me sentía bien, pero físicamente tenía que adquirir ritmo futbolístico. Podía estar 12 meses recuperándome, pero si no hacía fútbol no iba adquirir el ritmo necesario. Necesitaba competir, hacer fútbol. Llegó el día y estoy muy contento”, relató.

En ese tiempo Patronato transitó por escenarios diferentes. Sufrió la pérdida de la plaza en la Liga Profesional. A su vez escribió el capítulo más importante de su historia al coronase campeón de la Copa Argentina. “Se jugaron muchas cosas importantes. Desde el primer momento que sufrí la lesión hice las cuentas para saber si podía terminar la temporada compitiendo. Sabía que no iba a ser así porque en octubre recién cumplía los seis meses. Asumí eso que me tocaba aportar desde el vestuario, acompañar desde ese lugar. Eso me permitió estar más tranquilo porque no entré en la desesperación de hacer el esfuerzo necesario porque sabía que no llegaba”.

Conservar la calma lo alejó de ingresar en momentos de bajones anímicos. Asimismo el camino no fue sencillo. “Los primeros meses fueron odiosos”, describió. “Fue todo volver a empezar. Son varias etapas. La parte más linda fue entre el cuarto y quinto mes, cuando comencé a tomar contacto con la pelota. Anteriormente estuve un mes con los puntos en la rodilla. Eso fue complicado”, amplió.

Esas etapas quedaron en el pasado. En 2023 Fabio compite para ganarse un lugar. Esperó desde el banco la citación del DT en el choque ante Gimnasia y Tiro y ante Guillermo Brown de Puerto Madryn. En esos juegos no ingresó a escena. “Tenía muchas ganas de jugar, pero entiendo los procesos. Esperé 10 meses y no me iba a desesperar por aguardar unos días más”, indicó.

El anhelado regreso llegó en la tarde del domingo. “Estaba esperando. Cuando volví a ponerme la camiseta y realicé la entrada en calor comencé a sentirme más tranquilo. Me tocó entrar el domingo en un partido durísimo, con mucho calor. Tenía muchas ganas porque necesitaba estos minutos de fútbol”, remarcó.

Fabio Vazquez Patronato CADU.jpg Fabio Vázquez le dio claridad al juego de Patronato. Prensa Patronato

De esta manera Fabio alcanzó su primer objetivo personal en una jornada que lo marcó a flor de piel. Una historia que disfrutó. “A este partido lo recordaré siempre porque fue el primero después de una larga inactividad”, concluyó.