En Europa el entrerriano competirá en dos especialidades: clase A, división adulto, disciplina Low Kick hasta 81 kilogramos y clase A, división adulto, disciplina muay thai hasta 81 kilogramos

Eze será uno de los tres representantes de la Academia Mannschaftkaiser que fueron citados para los Hell´s Fighters. Quienes lo acompañarán a este desafío serán Alan Preiz, su entrenador, y Pilar Taboada.

“Es un orgullo tremendo representar a la bandera Argentina y a Entre Ríos en un mundial. Es algo que vengo buscando desde que comencé a entrenar este deporte. Es lo que todo deportista aspira”, remarcó Ezequiel, en diálogo con La Mañana de La Red.

Los recursos que necesita para competir en el Mundial de España

La organización solventa los gastos de estadía en Alicante. Los competidores deberán hacerse cargo del traslado. Esto obligó a Hofstetter a buscar la colaboración de algún sponsor que garantice su presencia en la Comunidad Valenciana. “Quedan un par de meses todavía, pero pasa rápido. Estamos a ful con la búsqueda de sponsor ya que el viaje lo tenemos que costear nosotros. Estoy motivado y muy contento. Si Dios quiere estaré en España”, se ilusionó.

El traslado a España para los tres representantes Academia Mannschaftkaiser demanda una inversión entre 2.400 y 3.600 dólares. “Llevo compitiendo en el ámbito profesional desde hace tres años. En cada combate busco la colaboración de un sponsor para que me ayuden en la preparación. Algunos conocidos respondieron de la mejor manera. De todos modos seguimos en la búsqueda para ver quien se suma”, indicó.

Desde la organización informaron a los convocados que tendrán como fecha límite el 1 de julio para confirmar o declinar su presencia en el Mundial. ¿Corre riesgo la presencia en Alicante?: “Lamentablemente si porqué tenemos que cubrir los gastos de traslados. De todos modos tengo fe. Creo que entre todos y con la ayuda de algún sponsor. Estoy haciendo todo lo posible para competir, pero además la gente ayuda”, recalcó.

La respuesta de la sociedad y las firmas que respaldan la presencia del entrerriano encienden la ilusión. “De a poquito vamos sumando. Estamos haciendo todo lo posible para competir. Lamentablemente no tengo de mi bolsillo ese dinero, sino ya hubiera comprado los pasajes”, subrayó.

La puesta a punto de Ezequiel Hofstetter

La preparación en esta modalidad demanda mucha disciplina. “Realizo tres turnos diarios. Por la mañana hago trabajos de fuerzas en el gimnasio. Después de un fuerte almuerzo me dirijo a la Academia para el segundo entrenamiento. El tercer turno comienza a las 20”, detalló Ezequiel, quien enumeró otros aspectos claves para alcanzar el máximo nivel de competencia. “Hay que tener mucha disciplina en este deporte. Hay que cumplir con una dieta específica y no tomar alcohol. Es sacrificada, pero al que le gusta, deja todo”, aseveró.

En la presente temporada Hofstetter tuvo mucha actividad pensando en noviembre. Realizó un campamento de dos meses donde se ubicó el foco en una dieta específica con suplementos y distintos planes de entrenamientos.El próximo desafío en un ring será el 8 de junio, ocasión en la que se presentará en Maldonado, Uruguay, donde afrontará un desafío internacional ante el local Danilo de los Santos. Después de asumir esta misión enfocará la atención en el Mundial de la disciplina que le transmite felicidad plena.

“Este deporte me cambió de persona. Me sacó de muchos lugares adonde no iba a llegar a ningún lado. También me brindó la posibilidad de salir y conocer otros lugares. Aparte las personas con la que me rodeo son muy buenas. Me levanto todos los días con felicidad para entrenar y seguir. Gracias a Dios tenemos salud, que es lo que más me importa en este deporte”, agradeció Eze, quien persigue su sueño ecuménico