Exequiel Bastidas pega la vuelta en Termas de Río Hondo

Pasaron las fechas de Concordia, Villicum, Río Cuarto y Viedma para que el bicampeón del Turismo Pista vuelva a integrarse a la categoría. La intención del piloto, que también tuvo su estreno en el TCR South America, es la de completar lo que resta de la temporada con seis competencias por delante.

“La prueba del día de ayer –por el martes– tuvo como propósito comenzar mi vínculo con el equipo que dirige Gustavo Cano, y tomar nuevamente ritmo arriba de un auto de TN luego de estar varios meses fuera de competencia por el accidente que tuve en la segunda fecha, de la cual solo queda un mal recuerdo. En lo personal, regresar al TN me genera alegría y motivación a partir de esta posibilidad que surgió en las últimas semanas. Como siempre, daré lo mejor de mí para cumplir con todos los objetivos”, expresó al respecto el piloto paranaense.

“Durante la prueba pude afianzarme no solo con el Ford Focus sino además conocer la forma de trabajo del equipo, algo fundamental para mí en esta nueva etapa que comenzará el próximo fin de semana”, agregó quien giró poco más de veinte vueltas, con neumáticos usados, cronometrando 1’33”7/10 en la mejor de sus pasadas, tal lo informado por el equipo.

“Tuvimos lindas sensaciones en la prueba así que creo que podemos tener una buena segunda mitad de año. Fueron algunas pasadas de adaptación y de reconocimiento con el equipo”, señaló Bastidas.

En cuanto a los ensayos que estuvo realizando en la localidad de San Nicolás, contó: “Es un auto diferente al Cruze que estaba manejando, me encontré muy cómodo en la adaptación y para nosotros es un buen primer parámetro. Dimos algunas vueltas para adaptarnos con la idea de estar a la atura en Termas”.

Exequiel Bastidas sobre el trazado de Termas de Río Hondo

Justamente, en relación al trazado santiagueño –de los mejores en el país– indicó: “es un circuito que siempre me trató muy bien y esperemos que no sea la excepción este fin de semana con la vuelta a la Clase 3”.

Al mismo tiempo, el joven piloto precisó que la intención es la de completar lo que resta de la temporada. “Está arreglado seguir corriendo en la categoría hasta fin de año, esperemos cerrarlo lo mejor posible porque tuvimos un comienzo de año complicado”, dijo.

Por último, agradeció a los integrantes del GC Competición, donde estará reintegrándose este fin de semana. “A Gustavo Cano, Cristian Masón y Ulises Armelini muy agradecido porque me dieron la posibilidad de volver y lo vamos a estar haciendo con los motores de Mario Riva, por lo que vamos a trabajar para tener un buen fin de semana”, finalizó.

Cabe destacar que la Clase 3 llega a la cita en Termas de Río Hondo con Julián Santero (Toyota Corolla) al frente del torneo con un total de 184 puntos. Jorge Barrio (Chevrolet Cruze) se ubica como escolta, a 32 unidades, en tanto Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) está a 48. El otro representante de Entre Ríos, Joel Gassmann de Crespo marcha 8° en el certamen a 82 unidades de Santero y Agustín De Brabandere de Concepción del Uruguay está 23° a 150 puntos del líder. Además de Bastidas, la fecha que contará con 30 inscriptos tendrá el otro regreso del cordobés Lucas Bagnera con el Toyota Corolla.

La Clase 2 llegará a Santiago del Estero con 45 pilotos anotados, entre ellos estarán el ramirense Damián Markel y el concordiense Matías Chas. El bicampeón Nicolás Posco (Ford Kinetic) encabeza el certamen con 145 puntos, seguido por Juan Pablo Pastori (Chevrolet Onix) a tres puntos y el salteño Francisco Coltrinari (Peugeot 208) a cinco unidades.

Tres regresos y un debut para esta competencia: Maximiliano Bestani, Sebastián Pérez y Agustín Bonomo vuelven, y Damián Starosielsky hará su estreno con un Ford Kinetic del Monti Motorsport.

TC PICK UP. La CAF de la ACTC suspendió provisoriamente a Matías Frano (Ford Ranger) luego de encontrarse envuelto en el vuelco que protagonizó Agustín Martínez (Ford Ranger) en la final de la cuarta fecha de TC Pick Up. Según el comunicado emitido por la entidad presidida por Hugo Mazzacane, el piloto del Magnoluz Racing fue encontrado responsable del accidente, razón por la cual se le aplicó la sanción.

El oriundo de Villa Madero fue citado a la sede de la ACTC ubicada en Bogotá 166 (Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) por este mismo motivo. Allí deberá brindar su versión de los hechos y enfrentarse al proceso disciplinario que podría incluir tanto la reducción de la penalidad o una sanción definitiva más severa. La concurrencia fue pactada para hoy.

“Veníamos a la par y como esas maniobras hubo miles. Cuando estás arriba de la camioneta no pensás que puede pasar eso. Fue una maniobra totalmente desafortunada. Yo estoy tranquilo de que no hice nada malo y no hay un responsable al que se pueda apuntar por esto”, fue el descargo que hizo Frano en Última Vuelta. Dicho programa contó con la participación de Agustín Canapino, Julián Santero, Emiliano Spataro, Juan José Ebarlín y el jefe médico de la ACTC, Rodolfo Balinotti. Todos ellos coincidieron con el piloto del Magnoluz Racing al considerar que fue un toque de carrera.