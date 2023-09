Estudiantes sigue a pie firme en el Torneo del Interior

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Funionargentina%2Fstatus%2F1705700113715204368&partner=&hide_thread=false #TorneoDelInterior | ¡Se disputó la cuarta fecha del Torneo del Interior "A" !



El triunfo de Estudiantes no dejó dudas. Los dirigidos por Pedro Raiteri jugaron un gran partido para derrotar al Tricolor santafesino. Este fue el cuarto enfrentamiento entre ambos en lo que va del año, ya que anteriormente se vieron las caras por el Torneo Regional del Litoral.

Santa Fe RC se había quedado con los dos triunfos en la fase regular, mientras que el Albinegro se impuso en las semifinales del TRL para luego lograr el título ante Gimnasia de Rosario.

El CAE sigue invicto en el certamen que organiza la UAR, ya que anteriormente se había impuesto ante Curne y Córdoba Athletic, mientras que el sábado pasado rescató un empate en su visita a Los Tarcos.

Los otros marcadores de la Zona 1 fueron los siguientes: Córdoba Athletic 41-Los Tarcos de Tucumán 18; San Martín de Villa María 33-Urú Curé 18 y Curne de Resistencia 30-Universitario de Tucumán 34.

En la quinta fecha se medirán: Urú Curé-Estudiantes; Los Tarcos-Curne; Santa Fe RC-Córdoba Athletic y Universitario (T)-San Martín.

Síntesis

Estudiantes 33- Santa Fe Rugby 15

Estudiantes: Valentín Haiek, Exequiel Genzelis Gallinger y Francisco Florean; Nicolás Sain y Facundo Ferrer (c); Gustavo Boetsch, Felipe Villagrán y Alvaro Ferreyra; Simón Bollo y Francisco Lescano; Franco Rossetto, Mateo Santana, Bruno Heit, Jaco Bertello y Tomás Ferreyra. Entrenador. Pedro Raiteri. Luego ingresaron: Diego Correa, Juan Méndez, William Fernández, Agustín Bustos, Franco Vartorelli, Tomás Maiztegui, Máximo Cañas y Justo Arias.

Santa Fe Rugby: Franco Giandoménico, Agustín Kilgelman y Tomás Derito; Fabián Frustragli y Agustín Trossero; Augusto Gorla, Tomás Longo y Guillermo Botta (h); Santiago Quirelli y Agustín Galíndez; Agustín Foradini, Santiago Gorla, Valentín Fernández, Manuel Barraguirre y Juan Cruz Strada. Entrenador: Pablo Pfirter. Luego ingresaron: Bautista Sakr, Joaquín Sabater, Tomás García, Fermín Garrote, Andoni Alzugaray, Dalmiro Borzone, Ramiro Giménez y Lucas Fertonani.

Primer tiempo: 5' penal Strada, 9' try Simon Bollo convertido por Bruno Heit, 16' try Mateo Santana convertido por Bruno Heit, 21' try Franco Rossetto.

Parcial: Estudiantes 19- Santa Fe Rugby

Segundo tiempo: 8" try Augusto Gorla, 14' try penal (CAE), 17' try Augusto Gorla convertido por Strada, 41' try Franco Rossetto convertido por Heit.

Amarillas: Francisco Lescano y Willian Fernandez (CAE) y Franco Giandomenico (SF).

Cancha; CAE (Parque Urquiza).

Referee: Federico Solari (Corrientes).