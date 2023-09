Estudiantes se trajo un empate de Tucumán

En Sauce Viejo, en una jornada muy calurosa, Santa Fe Rugby derrotó a San Martín de Villa María 42 a 23, Córdoba Athlétic se impuso a CURNE por 23 a 16, y Urú Curé de Río Cuarto le ganó a Universitario de Tucumán por 47 a 10. En la próxima fecha jugarán Estudiantes de Paraná con Santa Fe Rugby, Córdoba Athlétic con Los Tarcos, San Martín de Villa María y CURNE con Universitario de Tucumán.

En la Zona 2, Gimnasia de Rosario le ganó a Universitario de Córdoba 52 a 19, Jockey de Rosario se impuso de visitante a Jockey de Córdoba 33 a 27, Tucumán Rugby a Old Lions 38 a 34 y Duendes cayó ante Marista de Mendoza en Rosario por 42 a 41. En la próxima fecha se medirán GER con Tucumán Rugby, Old Lions con Duendes, Universitario de Córdoba con Jockey de Rosario y Marista de Mendoza con Jockey de Córdoba.

En el Torneo del Interior B, por la Zona 5, en la autopista, CRAI sumó el segundo triunfo consecutivo al derrotar a Old Resian de Rosario por 27 a 21 bajo el control del tucumano Pedro López Vildoza. Los puntos para el Gitano fueron convertidos por tries de Justo Barcojo, Martín Barceló y un try penal, más dos conversiones y dos penales de Facundo Beltramino. El otro cotejo del grupo resultó triunfo de Sporting de Mar del Plata 16 a 10 sobre Banco de Mendoza. En la próxima fecha CRAI visitará a Sporting de Mar del Plata, y Old Resian recibirá a Banco de Mendoza.

En la Zona 3, Tala venció a La Tablada 24 a 23, y Huirapuca a Natación y Gimnasia 28 a 26. En la Zona 4, Tucumán Lawn Tennis derrotó a Mar del Plata Club 29 a 21, y Jockey de Salta a Sportiva de Bahía Blanca 54 a 33. En la Zona 6, Uni de Rosario empató 34 a 34 con Liceo de Mendoza y Tequé de Mendoza le ganó a Aranduroga 27 a 21.