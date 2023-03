Estudiantes se recompuso y superó a Jockey de Rosario

En el complemento, para el CAE hubo tries de Gonza De Basily, Augusto Perren y Agustín Alejo Bustos, más una conversión de Dorigón y un penal de Julián Izaguirre. Para el verdiblanco rosarino hubo un try de Matías Ferraro y la conversión de Ignacio Calvo.Estudiantes alistó a: Valentín Haiek, Exequiel Genzelis Galinger y Matías Vidal; Lisandro Uranga y Facundo Ferrer; Augusto Senger, Gustavo Boesch y Alvaro Ferreyra; Joaquín Maiztegui y Sebastián Dorigón (C); Jaco Bertello, Bruno Heit, Mateo Santana, Gonzalo De Basily y Tomás Ferreyra. Luego ingresaron: Augusto Perren, Julián Izaguirre, Augusto Villegas, Agustín Bustos, Juan Mendez, David Londero y Juan Florean.En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby no tuvo una buena tarde, y perdió en su reducto ante Duendes de Rosario por 20 a 8 bajo el arbitraje del rosarino Mauro Rivera. En barrio Las Delicias del sur provincial, CRAI cortó la racha negativa que venía teniendo y logró empatar 25 a 25 frente a Universitario de Rosario. En la noche del viernes, en la Bombonerita, Gimnasia y Esgrima de Rosario le ganó a Old Resian 15 a 10.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Estudiantes 15 puntos, Gimnasia y Esgrima 13, Old Resian 11, Duendes y Santa Fe Rugby 9, Paraná Rowing y Universitario de Rosario 4, CRAI 2, y Jockey de Rosario 0.

La próxima fecha será el 1º de abril con los siguientes cruces: Duendes jugará con Estudiantes, CRAI con el Paraná Rowing Club, Jockey Club con Gimnasia y Esgrima, y Old Resian con Univeristario (R), quedando libre en la oportunidad Santa Fe Rugby.

Por la cuarta fecha de Segunda División, La Salle Jobson fue impiadoso con Universitario de Santa Fe en la Granja la Esmeralza y lo derrotó por 50 a 0, mientras que CRAR venció a Logaritmo por 45 a 12.

En Fisherton (Rosario), Caranchos superó a Alma Juniors de Esperanza 15 a 12, y Jockey de Venado Tuerto a Provincial 52 a 17, quedando libre Tilcara.

Las posiciones se encuentran de este modo: Caranchos y Jockey (VT) 19, CRAR 15, La Salle 6, Tilcara y Alma Juniors 6; Universitario, Logaritmo y Provincial 0. La próxima fecha jugarán La Salle con Tilcara, Alma Juniors con CRAR, Logaritmo con Jockey (VT), Provincial con Universitario (SF), quedando libre Caranchos.En la segunda fecha de la Tercera División, Cha Roga le ganó de visitante a Universitario de Concepción del Uruguay 25 a 3, y Querandí perdió ante Los Pampas en Rufino por 55 a 18.

En el norte de la provincia de Buenos Aires, Regatas & Belgrano de San Nicolás doblegó a Gimnasia de Pergamino por 41 a 25, quedando libre Brown de San Vicente.Las posiciones quedaron de esta forma: Cha Roga 9; Los Pampas de Rufino, Querandí y Regatas & Belgrano de San Nicolás 5; Brown de San Vicente y Los Pampas 2, CUCU 0.

La próxima fecha jugarán Gimnasia de Pergamino con CUCU, Cha Roga con Los Pampas de Rufino, Querandí con Los Pampas de Rufino, quedando libre Regatas & Belgrano de San Nicolás.