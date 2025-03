Estudiantes pone en marcha un año muy cargado ante Santa Fe RC

El fixture de Estudiantes de Paraná

La jornada inaugural tendrá ocho encuentros imperdibles que romperán el hielo del certamen. Por la Zona 1, el campeón reinante Tucumán Lawn Tennis visitará Mendoza para enfrentar a Marista RC en lo que será el partido televisado de la jornada por Disney+, mientras que Palermo Bajo recibirá a Gimnasia y Esgrima de Rosario. En la Zona 2, Los Tordos RC enfrentará al último finalista Jockey Club de Córdoba, y Estudiantes de Paraná hará lo propio ante Santa Fe RC. El campeón del TDI B 2024, La Tablada, abrirá el juego en la Zona 3 ante CRAI, mientras que Jockey Club de Rosario hará de local ante Córdoba Athletic por la misma zona. Tala RC vs. Duendes RC y Urú Curé vs. Curne serán los protagonistas de la Zona 4.

Por otro lado, a diferencia de como venía desarrollándose el certamen, a partir de este año se disputará en ventanas intercaladas con los torneos provinciales o regionales entre los meses de marzo y finales de septiembre. Participarán los mismos 32 equipos que lo hicieron en la edición 2024, con la salvedad de los ascensos y descensos producto de las reválidas del TDI A y B. En el cuadro del TDI A actuarán 16 equipos, divididos en cuatro grupos de cuatro cada uno y los dos primeros de cada zona accederán a los cuartos de final. Por su parte, los terceros y cuartos de cada grupo disputarán los repechajes. Al mismo tiempo, los perdedores de dichos repechajes deberán disputar un encuentro con los cuatro mejores del TDI B por un lugar en el Torneo del Interior Copa Zurich 2026.

Antecedente

En 2024, por la fecha 15 del Top 9 del Torneo Regional del Litoral, Santa Fe RC venció a Estudiantes de Paraná y dio un paso clave en busca de las semifinales.

Aquel día, los dueños de casa arrancaron con todo, siendo claramente superiores en varios aspectos del juego, pero sobre todo en la contundencia para lograr marcar tres tries que lo puso en ventaja 21-0. CAE no bajó los brazos, tuvo un poco la pelota pero no le dio una correcta utilización. Recién en el cierre de la primera parte llegó al try, por lo que el local se fue ganando por 21-7.

En el complemento, el que golpeó de entrada fue Bertello para el CAE, ante un conjunto local que entró dormido y lo pagó caro. Después las acciones se tornaron deslucidas, muy cortadas, con muchos penales de ambos equipos, pero también con poca generación de juego para llegar al ingoal contrario. Es cierto que se midieron dos muy buenos equipos, pero que en el segundo tiempo quedaron en deuda. Igualmente la paridad fue marcada y solamente hubo un penal convertido por bando, el que consiguió Dorigón fue ya en tiempo de descuento en un tramo que fue muy cortado.

Campeones

Torneo del Interior A: 1998: Jockey Club (Córdoba); 1999: Jockey Club (Córdoba); 2000: Jockey Club (Rosario); 2001: La Tablada (Córdoba); 2002: Jockey Club (Rosario); 2003: Duendes (Rosario) 2004: Tala RC (Córdoba) 2009: Duendes (Rosario) 2010: La Tablada (Córdoba) 2011: La Tablada (Córdoba); 2012: Duendes (Rosario); 2013: Duendes (Rosario); 2014: Urú Curé (Córdoba); 2015: Cardenales (Tucumán); 2016: Los Tarcos (Tucumán); 2017: La Tablada (Córdoba); 2018: Curne (Chaco); 2019: Gimnasia y Esgrima de Rosario; 2022: Duendes (Rosario); 2023: Universitario (Tucumán); 2024: Tucumán Lawn Tennis (Tucumán). Torneo del Interior B: 2001: Carrasco Polo (Uruguay); 2002: Taragüy (Corrientes); 2003: Universitario de Salta; 2004: Tucumán Lawn Tennis Club; 2009: Huirapuca (Tucumán); 2010: Gimnasia y Tiro (Salta); 2011: CRAI (Santa Fe); 2012: Huirapuca (Tucumán); 2013: Urú Curé RC (Córdoba); 2014: Sporting Club (Mar del Plata); 2015: Gimnasia y Esgrima de Rosario; 2016: Huirapuca (Tucumán); 2017: Carrasco Polo (Uruguay); 2018: Universitario de Salta; 2019: Club Palermo Bajo (Córdoba); 2022: Tala (Córdoba); 2023: Teqüe RC (Mendoza); 2024: La Tablada (Córdoba).