Estudiantes de Concordia perdió ante el Lobo platense

Por una nueva jornada de la Liga Argentina, el Club Estudiantes de Concordia no tuvo un buen cierre y terminó perdiendo ante Gimnasia de La Plata 84 a 73. Matías Alluchón terminó con 19 puntos en el visitante mientras que Nicolás Gianella fue el goleador del juego con 25 tantos.

Mazza y Moreno tomaron las riendas en la ofensiva tripera y dieron vuelta el marcador, 24-22 en el arranque del segundo cuarto. Estudiantes lo empató (28-28) pero rápidamente Helman volvió a poner arriba a Gimnasia, 35-30. Alluchón estuvo intratable en los segundos finales y acercó a su equipo a 1, 35-34.

En el regreso a la acción tras el descanso largo, la paridad reinó. El Lobo se mantuvo al frente pero no lograba despegarse y Alluchón lo empató en 43. Vallejos y Sánchez alejaron al Lobo, 53-46. Pero no tardó en llegar la respuesta de la visita que se vino y achicó la distancia. No dejó pasar la oportunidad y con un triple de Yaskulka a 5 segundos del cierre lo pasó a ganar, 55-56.

Gauna abrió el último cuarto y Estudiantes se puso tres arriba (57-60). Aunque Gianella tenía otros planes para el tramo final del juego. En una nueva muestra de su repertorio en ataque dio vuelta el marcador y el Lobo pasó al frente por 4, 64-60. La visita no bajó los brazos pero Helman sumó en momentos claves y un triple de Gianella puso 8 de distancia, 75-67. Y ya con 13 de distancia (81-68) producto de dos de dos de la línea de tiros libres del "10" le bajó la persiana al partido. Finalmente fue victoria 84 a 73 para el "lobo".

Estudiantes no pudo sumar de a dos en esta gira y este jueves visitará a Hispano en Río Gallegos a las 22 horas.