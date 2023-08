Estados Unidos le dice adiós al Mundial Femenino.

En el choque más fuerte en los cruces de los octavos de final, ya que enfrentó al vigente equipo campeón del mundo, el elenco norteamericano; y a otra potencia como el conjunto nórdico. Puede afirmarse que fue una final anticipada. En ese marco, el encuentro fue muy duro que incluyó el alargue y en los 120 minutos no se sacaron diferencias.

La serie se definió así

Suecia eliminó a Estados Unidos por penales en los octavos de final del Mundial femenino.

Tras la igualdad sin goles, llegó la última instancia para dirimir a las ganadoras y fue con una tanda de cinco tiros desde los doce pasos. Allí ambos elencos convirtieron tres y erraron dos. Por eso debió extenderse la definición con un remate por equipo. Las estadounidenses fallaron con Megan Rapinoe en su último partido con la selección, y Kelley OHara. Como empezaron pateando las escandinavas tuvieron la posibilidad de llevarse la victoria.

Fue Lina Hurtig la responsable de la última ejecución y la arquera norteamericana, Alyssa Naeher, llegó a tocar la pelota y la despejó. En la primera imagen con el ángulo desde la tribuna no quedó claro si el balón ingresó. Primero la decepción de Hurting fue grande ya que pensó que no había convertido su tanto. Mientras que Naeher le aseguró a la jueza Stéphanie Frappart que la pelota no había sigo gol.

Se instaló la duda en el escenario australiano Melbourne Rectangular Stadium, pero la intervención del VAR demostró que por milímetros la pelota había ingresado y en la repetición por simulación quedó demostrado.

Una vez que Naeher confirmó que había sido gol, Hurtig pasó de desconsuelo a una alegría inmensa y sus compañeras la fueron a buscar para fundirse en un abrazo interminable. Mientras que la cara de Naeher lo dijo todo, que no pudo creer lo que estaba pasando.

Fue una dramática definición en un encuentro de alto voltaje por el nivel de los dos conjuntos. La eliminación de Estados Unidos fue un impacto ya que viene de conseguir los últimos dos títulos, pero en el certamen que se disputa en Oceanía no pudo demostrar su mejor nivel luego de una victoria ante Vietnam (3-0) y dos empates en la zona de grupos ante Portugal (0-0) Países Bajos (1-1), que terminó adjudicándose el grupo.

La suecas jugarán en los cuartos de final contra Japón el próximo viernes. Los otros dos conjuntos clasificados a la siguiente instancia son España y Países Bajos, que conforman uno de los cruces. Este lunes seguirá la acción con más duelos de octavos de final: Australia-Dinamarca, Inglaterra-Nigeria. El martes terminará esta fase con Francia-Marruecos y Colombia-Jamaica.

La eliminación de Estados Unidos se sumó a otro batacazo como la salida temprana de Brasil en la fase de grupos. El campeonato terminará el domingo 20 de agosto.