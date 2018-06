Eric Remedi emigrará a Estados Unidos

El paranaense Eric Remedí tendría su primera experiencia en una competencia internacional. El mediocampista de Banfield sería adquirir por Atlanta United de Estados Unidos para jugar la Major Soccer League (MSL). La franquicia norteamericana comprará el 50 por ciento del pase del volante en una cifra cerca a los 2 millones de dólares.





Remedi, que fue sondeado por Independiente durante el inicio de esta semana, será dirigido técnicamente por el ex entrenador del seleccionado argentino Gerardo Martino. Además compartirá plantel con el ex jugador del Rojo de Avellaneda Ezequiel Barco, el ex defensor de Newell´s Franco escobar, el ex zaguero de River Plate Leandro González Pirez y el ex delantero de San Lorenzo Héctor Villalba.





Atlanta United lidera la conferencia Este del campeonato de la MSL con 16 unidades cuando se disputan 16 jornadas.