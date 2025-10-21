Entre Ríos sale a la cancha en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 19

Desde el miércoles al sábado, los Caballeros y las Damas de la Federación Entrerriana de Hockey disputarán el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 19.

El equipo masculino de la FEH que competirá en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 19.

Se vienen cuatro días a puro hockey sobre césped. Desde este miércoles hasta el sábado se disputará el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 19, certamen en el que la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) tendrá representación tanto en la competencia de Caballeros como en la de Damas.

Los varones competirán en Mendoza, donde integrarán la Zona D junto a Litoral, La Rioja y Tandil. Este miércoles, desde las 8.30, abrirá el certamen cuando se enfrente con Litoral y, desde las 15.10, se enfrentará con La Rioja. Cerrará la Primera Fase el jueves, desde las 8.30, ante Tandil.

En la Zona A estarán Córdoba, Chile y San Juan; en la Zona B, Mendoza, Valle de Chubut y Salta; y en la Zona C, Buenos Aires, Santa Cruz y Tucumán.

Cabe destacar que los dos primeros de cada grupo se clasificarán a los cuartos de final, que se disputarán entre jueves y viernes, mientras que los restantes lucharán por la permanencia.

El plantel de la FEH está integrado por Joaquín Gómez Ramos, Felipe Schmidt, Juan Martín Heit, Tiago Schoeder, Tomás Sánchez, Bautista Rivera, Gregorio Piloni, Nicolás Luna, Francisco Hirschfeld, Axel Cuatrín, Genaro Molteni, Estanislao Vicentán, Tomás Mildemberger, Mirko Wallingre, Lucas Soutus, Aaron Scholauter, Joaquín Vich, Faustino Falco, Federico Ruiz Díaz y Máximo Carletti. Martín Vich es el entrenador; Luis Molteni el asistente; Franco Grandoli el preparador físico y Sebastián Piloni el jefe de equipo.

Las mujeres de la Federación Entrerriana de Hockey

Paralelamente, en Tucumán, se desarrollará el Ascenso A del Campeonato Argentino de Selecciones Sub 19 de Damas, en el que la FEH integrará la Zona A junto a San Juan, Salta y Noroeste de Buenos Aires.

Este miércoles tendrá doble turno. A las 10.10 se medirá con San Juan y a las 20.20 con Noroeste de Buenos Aires. El jueves, a las 11.50, se enfrentará con Salta.

En la Zona B estarán Santa Fe, La Pampa, Tucumán y Santiago del Estero. Los dos mejores de cada grupo disputarán las semifinales el viernes; mientras que los dos restantes jugarán por la permanencia.

A la plantilla entrerriana la componen Milena Minni, Martina Quintana, Emiliana Uriona Deveter, Josefina Morales, Sofía Correa, Martina Della Ghelfa, Milagros Masat, Ema González Eterovich, Clara Cañas, Miranda Reggiardo, Sara Velásquez, Sol Pita Nanni, Milagros Puig, Juana Galli, Paula Radichi, Valentina Luna Varisco, Milena Bargas, Ada Chappino, Delfina Cuscueta y Guillermina Dramasco. Bruno Prelli es el entrenador, Andrés Catelati el asistente, Francisco Galetto el preparador físico y Silvia Varisco la jefa de equipo.