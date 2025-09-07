Entre Ríos dirá presente en los Juegos Jadar con 107 atletas

Rosario se enciende con la primera edición desde el martes y Entre Ríos responde con una gran delegación, que formarán parte.

Los voluntarios de la competencia que contará desde el martes con la presencia de Entre Ríos.

El martes se pondrán en marcha los Juegos Argentinos Deportivos de Alto Rendimiento (Jadar); esta edición la sede central será en la ciudad de Rosario y la competencia contará con presencia entrerriana. La provincia de Entre Ríos contará con una buena cantidad de atletas en la primera edición de los Juegos. Serán un total de 107 en lo diferentes deportes. El ciclismo será la disciplina con mayor representación, con 15 atletas en pista y ruta. Le siguen el vóleibol, que aportará 12 jugadores y jugadoras, y el canotaje, con 9 competidores. El triatlón y la lucha olímpica también tendrán una fuerte presencia, con 8 representantes cada uno. Otras disciplinas con participación entrerriana serán: atletismo (6), boxeo (3), levantamiento de pesas (3), taekwondo (7), remo (5), pelota (4), vóley playa (4), judo (3), karate (2), bádminton (2), tiro con arco (2), ajedrez (2), ecuestre (2) y tenis de mesa (1).

Además, la provincia Entre Ríos contará con una importante delegación en deportes adaptados, que incluirá representantes en para atletismo (3), para ciclismo (3), para canotaje (1), para powerlifting (1) y para taekwondo (1).

La delegación de Entre Ríos

La lista completa de la delegación entrerriana: atletismo (6): Sergio Pandiani, Carmela Cocco, Juan Manuel Charadia, Uriel Ayrton Britos, Sebastián Tommasi y Victoria Zanolli.

Bádminton (2): Abril Maili y Joaquín Espinosa Ale.

Boxeo (3): Ayrton Araujo, Sofía Palacio, Alan Godoy.

Ciclismo (15): Ingrid Janet Schenfeld, Maximiliano Facundo Romanutti, Daniel Guillermo Ríos, Milagros Johana Sanabria, Agostina Nerea Fagnani, Nidia Rocío Leyes, Luciana Romina Pretti, Natalia Mariela Juricich, Gisela Catalina Banegas, Exequiel David, Lautaro Contini, Maximiliano José Buenar, María Claudia Micceli, Marian Soledad Magallan y Alan Abdón Ovando.

Judo (3): Roque Isaías Barrios, María Barrios h Roxana Vega.

Karate (2): Dylan Ariel Balcaza y Camila Sofía Godoy.

Levantamiento de pesas (3): Juan Pablo Capovilla Otranto, Rocío Belén Estéche y Luciana Ailén Chiappella.

Lucha olímpica (8): Franco Gabriel Chialanza, Franco Lescano, Nicolás Vitasse, Jesús Roberto Lubo, Martín Omar Paz, Sofía Valentina Silva, Abril Zapata y Néstor Medina.

Taekwondo (7): Brenda Ruiz Díaz, Micaela Cuevas, Johanna Escudero, Sabrina Silvia Rodríguez, Aldana Belén García, Nehemías Frías y Máximo Lafrattti.

Tenis de mesa (1): Agustín Asmu.

Tiro con arco (2): Sergio Arnaldo Mascheni y Nelson Fabio Salinas

Triatlón (8): Juan Hipólito Stiechr, Federico Ruiz Patat, Agustín Wendler Kossmann, Máximo Bautista Andino, María Victoria Rivero, Guadalupe Quintana, Yamila Susana Alarcón y

Luca Castella.

Vóley playa (4): Juana Jacob, Micaela Blanc, Giovani Lovera, Ramiro Schonfeld

Ajedrez (2): Adiano Gaspar De Lima Salguero y Evelyn Ulrich Kappes

Ecuestre (2): Joaquín Gonzalo Albisu y Federico Tonelli.

Para atletismo (3): Brisa Roldán, Sofía Casse y Rosario Trinidad Coppola Molina.

Para ciclismo (3): Rodrigo Fernando López, Maximiliano Ramón Gómez y Daniel Omar Juárez

Para powerlifting (1): Martín Alejandro Milessi.

Para taekwondo (1): Miguel Galeano

Vóleibol (12): Sofía Bessone, Valentina Cian, Lucía Schegtel, Luciana Erbes, Naiara Baranovic, Maite Girard, Eugenio Martínez, Camila Pérez, Juliana Lguizamón, Emilia Bernachea, Kiara Contini y Catalina Taravini.

Remo (5): Caetano Ivar Merlo, Emiliano Oscar Calderón, Hipólito Brasesco, Luciano Moreyra y Lisa Farías

Canotaje (9): María Magdalena Garro, Baltazar Itria, Bautista Itria, Julián Caino, Priscila Antonella Vukonich , Micaela Paola Maslein, Zoe Selene Itria, José Luis Rougier y Roberto Carlos Palacios.

Para canotaje (1): Marcos Alejandro Domínguez.

Pelota (4): Alma Ernestina Lardit, Melina Anabel Spahn, David Emiliano Reynoso y Santiago Markel Reh.

La sede principal de los Jadar será Rosario, mientras que Santa Fe y Rafaela actuarán como subsedes. En la capital provincial, el escenario elegido fue la Laguna Setúbal y la Costanera Oeste. Allí, del 9 al 14 de septiembre se desarrollarán las disciplinas olímpicas y paralímpicas de triatlón, para triatlón, remo, para remo, canotaje y para canotaje, aprovechando la geografía natural de la región y su tradición en deportes náuticos.

Es una competencia que nace con el objetivo de reunir a los y las mejores atletas juveniles del país en un formato similar a los Juegos Olímpicos. Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de Deportes de la Nación, busca potenciar a las futuras generaciones del deporte argentino, ofreciendo una experiencia competitiva de alto nivel, con todas las condiciones técnicas y logísticas necesarias para su desarrollo. En este contexto, Entre Ríos dirá presente con una delegación de 107 atletas, que participarán en 21 disciplinas, incluyendo modalidades convencionales y adaptadas. La presencia entrerriana no solo es significativa por el número de participantes, sino también por la calidad y diversidad de los deportistas convocados.