Uno Entre Rios | Ovación | Encuentro

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 "Miguel Barrios"

Este sábado, el Club Tilcara será sede de una nueva edición del Encuentro Nacional M13 "Miguel Barrios", celebrando el rugby y los valores compartidos.

27 de septiembre 2025 · 12:07hs
El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 Miguel Barrios.

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 "Miguel Barrios".

Este sábado, el Club Tilcara será sede de una nueva edición del Encuentro Nacional M13 "Miguel Barrios", uno de los eventos más esperados por el rugby infantil. Equipos de 13 años de diversas regiones del país se reunirán para disfrutar de una jornada de deporte, camaradería y valores que trascienden el campo de juego.

Este encuentro no solo es una competencia, sino un tributo a Miguel Barrios, quien dejó una huella imborrable en el desarrollo del rugby infantil en el Club Tilcara. Su trabajo y dedicación en la formación de jóvenes jugadores siguen siendo una inspiración, y en cada edición se rinde homenaje a sus principios de esfuerzo, dedicación y compañerismo, que marcaban el camino tanto dentro como fuera del campo.

una decada celebrando el legado de juan cruz mathe

Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

Hockey sobre patines: Rowing organiza una jornada distinta.

Hockey sobre patines: Rowing organiza una jornada distinta para los más chicos

Todo listo para el Encuentro M13 "Miguel Barrios" en el Club Tilcara

Embed

La jornada estará marcada por partidos intensos y llenos de emoción, donde los pequeños rugbiers podrán demostrar sus destrezas y disfrutar de un ambiente único que fomenta el respeto, la integración y la amistad. Será una oportunidad para que los jugadores crezcan no solo como deportistas, sino también como personas, aprendiendo de cada experiencia en el campo.

Será una verdadera fiesta del rugby, en la que se buscará que cada jugador crezca, se desarrolle y se lleve consigo algo más que los resultados de los partidos. El objetivo es que se fortalezcan los valores del deporte y que todos los participantes vivan una experiencia enriquecedora y memorable.

Con la participación de equipos de todo el país, esta edición promete ser inolvidable, llena de momentos de alegría, aprendizaje y el espíritu del rugby como la fuerza que une a todos los jugadores, sin importar el lugar de donde vengan.

Encuentro Club Tilcara Miguel Barrios
Noticias relacionadas
Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship.

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship

Peña es el líder del actual certamen de la Liga Paranaense, por lo que su rival de toda la vida tratará de bajarlo.

Liga Paranaense: Peñarol y Sportivo Urquiza se enfrentan en barrio Pirola

Boca resignó dos unidades en su última presentación.

Boca buscará saltar a la cima de las posiciones

El equipo Albiceleste quiere quedarse con la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial Femenina.

En Belgrano palpitan la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina

Ver comentarios

Lo último

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del Dibu Martínez

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 Miguel Barrios

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 "Miguel Barrios"

Ultimo Momento
Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del Dibu Martínez

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 Miguel Barrios

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 "Miguel Barrios"

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship

Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

Policiales
Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Victoria: secuestraron droga, armas y detuvieron a tres personas en allanamientos

Victoria: secuestraron droga, armas y detuvieron a tres personas en allanamientos

Ovación
Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

En Belgrano palpitan la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina

En Belgrano palpitan la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship

Liga Paranaense: Peñarol y Sportivo Urquiza se enfrentan en barrio Pirola

Liga Paranaense: Peñarol y Sportivo Urquiza se enfrentan en barrio Pirola

El equipo de la APB disputa el Entrerriano de Selecciones U13 Masculinas

El equipo de la APB disputa el Entrerriano de Selecciones U13 Masculinas

La provincia
Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del Dibu Martínez

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa ¿Dónde estás hoy?

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa "¿Dónde estás hoy?"

Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

Dejanos tu comentario