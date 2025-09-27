El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 "Miguel Barrios".

Este sábado, el Club Tilcara será sede de una nueva edición del Encuentro Nacional M13 "Miguel Barrios", celebrando el rugby y los valores compartidos.

Este sábado, el Club Tilcara será sede de una nueva edición del Encuentro Nacional M13 "Miguel Barrios" , uno de los eventos más esperados por el rugby infantil. Equipos de 13 años de diversas regiones del país se reunirán para disfrutar de una jornada de deporte, camaradería y valores que trascienden el campo de juego.

Este encuentro no solo es una competencia, sino un tributo a Miguel Barrios, quien dejó una huella imborrable en el desarrollo del rugby infantil en el Club Tilcara. Su trabajo y dedicación en la formación de jóvenes jugadores siguen siendo una inspiración, y en cada edición se rinde homenaje a sus principios de esfuerzo, dedicación y compañerismo, que marcaban el camino tanto dentro como fuera del campo.

La jornada estará marcada por partidos intensos y llenos de emoción, donde los pequeños rugbiers podrán demostrar sus destrezas y disfrutar de un ambiente único que fomenta el respeto, la integración y la amistad. Será una oportunidad para que los jugadores crezcan no solo como deportistas, sino también como personas, aprendiendo de cada experiencia en el campo.

Será una verdadera fiesta del rugby, en la que se buscará que cada jugador crezca, se desarrolle y se lleve consigo algo más que los resultados de los partidos. El objetivo es que se fortalezcan los valores del deporte y que todos los participantes vivan una experiencia enriquecedora y memorable.

Con la participación de equipos de todo el país, esta edición promete ser inolvidable, llena de momentos de alegría, aprendizaje y el espíritu del rugby como la fuerza que une a todos los jugadores, sin importar el lugar de donde vengan.