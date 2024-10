En Williams se asombran por la adaptación de Franco Colapinto

franco colapinto.jpg El Williams demostró un gran potencial.

"Esperaba que fuera rápido, pero lo que no esperaba era lo rápido que encontraría la velocidad. Pensaba que necesitaría unas carreras para entrar en ritmo. Sus fortalezas son que puede quitarse de encima la presión, miles de cosas que te vienen, lidia con ellas al momento, nunca entra en pánico, nunca está sobrecargado", reveló el jefe de equipo en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid.