En el Paseo de Los Pájaros hubo festejos locales.

Los protagonistas hablaron con Ovación luego de sus respectivas presentaciones. “Creo que le pegamos mucho y la verdad que de vuelta no me pegan, pero eso es por lo que me viene enseñando Chito (Retamal, su entrenador). No me pegan y en ese sentido bastante bien. Igualmente hay que escuchar más la esquina para seguir mejorando. Calculo que si este año lo escucho más van a empezar a venir los nocaut”, analizó El Espartano dándole paso a su entrenador, Chito Retamal quién también puso el ojo en el combate. “Estamos trabajando mucho y lo hacemos mucho en la defensa. Trabajamos la defensa y la verdad que estoy re conforme con esta pelea”.

Acto seguido Jairo plasmó sus mayores virtudes en el combate. “Fue buena la combinación de los golpes y al movilidad de las piernas. Y la defensa fue buen como dice Chito. La verdad que no me vuelven a pegar un pleno así que bastante bien. Me siento cómodo y con el correr de las peleas vamos a ir mejorando aún más. Logré combinar más las manos ante un rival que por ejemplo peleó ante Kevin Espíndola, Jorge Arias y un montón más. Tiene más experiencia. Ahora vamos a recuperarnos, seguiremos entrenando para cuando salga una pelea ir y pelear. Este año tenemos que pelear la mayor cantidad posible”.

Finalmente su rincón miró el futuro. “Lo veo bien, pero siempre hay que seguir trabajando en la defensa ya que el Pesado busca por ahí una mano y ahí no está el secreto, el secreto está en la defensa”.

