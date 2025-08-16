Uno Entre Rios | Ovación | Emiliano Stang

Emiliano Stang con un difícil sábado en el Alto Valle

El de Crespo Emiliano Stang (Toyota), que llega puntero del torneo, quedó noveno en la clasificación en Río Negro. La pole fue para Franco Vivian con Chevrolet.

16 de agosto 2025 · 20:50hs
El piloto entrerriano llega como puntero del torneo a la séptima fecha de la temporada.

El piloto entrerriano llega como puntero del torneo a la séptima fecha de la temporada.

La séptima ronda de la temporada del Turismo Competición 2000 cerró su jornada sabatina en el autódromo de General Roca, adonde retornó luego de seis años, y en la última actividad del día, la clasificación, Franco Vivian con el Chevrolet Tracker consiguió su quinta pole en la categoría, y la segunda del año. El piloto capitalino giró en 1’32”913/1000 para cubrir los 3.625 metros del circuito. El piloto de Crespo, Emiliano Stang con el Toyota del equipo oficial no tuvo un buen desempeño y quedó en la novena posición.

Emiliano Stang retrasado en el Alto Valle.

Emiliano Stang retrasado en el Alto Valle.

Al bajarse del auto, el poleman expresó sus sensaciones al conseguir este gran resultado: “Estoy contento porque hacer una pole es algo excepcional, es algo indrescriptible. Salimos a clasificar con un neumático frio, las cuatro gomas muy frías y delantero con una acelerada se calienta, tiene mucho que ver la actuación del piloto. Mi auto anduvo muy bien", expresó en Carburando.

El clasificador en Río Negro

El escolta en la clasificación fue Facundo Aldrighetti, quien también corre con la escudería Pro Racing junto a Vivian, quedando a 329/1000, conformando un nuevo ‘1-2’ en la jornada (lo habían concretado en el Shakedown con el reginense al frente, y superando a Matías Rossi (Toyota) quien quedó a 343/1000 del poleman. Luego se ubicaron Franco Morillo (Chevrolet) a 621/1000, Franco Morillo (VW) a 978/1000 y Diego Ciantini (Honda) a 988/1000.

La sesión se completó con Marcelo Ciarrocchi (Toyota), Matías Capurro (Toyota), el líder del campeonato Emiliano Stang (Toyota) y Mateo Polakovich (Fiat), cerrando el Top 10. Hoy a las 12.50 se largará la carrera final.

Emiliano Stang Franco Vivian Toyota Río Negro
