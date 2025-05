Emiliano Stang: "Ganar dos carreras es algo increíble"

En tierras misioneras el triunfo fue de punta a punta, pero esta vez debió batallar ya que tras partir en el tercer lugar escaló posiciones y tuvo un duelo entretenido con un experimentado piloto como lo es Leonel Pernía.

“Es un gran inicio de campeonato, empezamos ganando no solo una sino dos carreras y es algo increíble. Esta carrera fue un poco más difícil que la de Oberá porque en la primera largué primero y terminé adelante. En esta última largué tercero, fui avanzando dos posiciones adelante y terminé ganando. Fue un inicio genial”, comentó Stang a Ovación.

En cuanto a las dos posiciones que debió avanzar el piloto de Crespo, contó: “Fueron dos maniobras iguales en dos vueltas seguidas. Primero me tiré a Pernía, un piloto con muchísima experiencia, iba a ser difícil de pasar, por suerte lo pude superar. En la vuelta siguiente fue una maniobra calcada en el mismo lugar. Salió un poco más friccionada con (Franco) Morillo y a partir de ahí pude tomar la punta. A partir de ahí administré el ritmo”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SuperTC2000/status/1926680783923589423&partner=&hide_thread=false EMILIANO STANG GANA EN BUENOS AIRES EN EL GRAN PREMIO Coca-Cola pic.twitter.com/gRaUQQPoMw — TC2000 (@SuperTC2000) May 25, 2025

Ya con Franco Vivian como perseguidor, el entrerriano contó que “al principio me contó un poco despegarme, pero poco a poco empecé a aumentar las diferencias. Le hacía una o dos décimas por vuelta y eso me permitió estirar esa brecha”.

Con más de 2 segundos de ventaja con su inmediato escolta, Stang solo pensaba en que no ingrese el Auto de Seguridad y que se limen las diferencias. “Si entraba el Auto de Seguridad perdía toda la diferencia que tenía porque ya estaba corriendo con una distancia que daba tranquilidad, tenía es margen”, expresó.

Luego de lo que fueron las dos primeras fechas, la sensación que da es que es vital tener un buen ritmo de carrera independientemente de la clasificación, ya que a los seis primeros lugares se los invierte para la grilla de la carrera final. “A la vuelta de clasificación se me corrió el auto en una curva y perdí como medio segundo. Después en carrera fue más fácil, el ritmo era mejor que el de la Qualy”, comentó.

Emiliano Stang resaltó el trabajo en equipo

Al mismo tiempo resaltó la paridad que tienen los Toyota junto al auto de su compañero de equipo, Matías Rossi. “Estamos muy parejos los dos, en el ritmo de carrera somos muy parecidos, como también en la Qualy. Es un buen inicio de año con los dos autos iguales”, analizó.

En la actualidad y a en función de lo que dejaron las dos primeras fechas del año, el equipo Toyota fue quien mejor arranque tuvo en el torneo y por ende son el equipo a vencer. “Creo que estamos muy bien, todo el equipo Toyota Gazoo Racing hizo un trabajo muy bueno en el taller, dándonos los autos muy competitivos desde el principio, obviamente fueron dos fechas que nos fue muy bien, capaz que vamos a Rosario y también nos cae también. No obstante, estamos en una etapa de desarrollo, recién esta fue la segunda carrera que hicimos con estos autos. Falta mucho por mejorar”, contó.

Tal como lo comenta Stang, los autos aún no conocen su techo, así y todo, el último fin de semana Rossi estableció el nuevo récord del circuito para la categoría. “Sí, están bien logrados, son más rápidos que los anteriores, aparte también corremos con una mejor goma, un poco más blanda y eso también ayuda a bajar un poquito los tiempos. Además, estos motores tienen más potencia. Eso ayuda a ser superiores a lo del año pasado”, dijo.

Al mismo tiempo, las dos carreras le permiten al joven piloto seguir sumando experiencia en una de las categorías históricas del país. “Estoy cada vez mejor con el auto, más cómodo. También con el equipo porque son personas que no conocía y me estoy adaptando cada vez mejor, al mismo tiempo me ayudaron y hace que la relación sea para bien. Además, tener a Matías (Rossi) como compañero de equipo me ayuda un montón y me acorta los caminos”, comentó.

Respecto a la fecha que viene, que será en Rosario el 8 de junio, Emiliano precisó: “En su momento corrí en TC 2000, este año en Top Race, TC 2000 Series por lo que es una pista que la tengo conocida. Rosario tiene una mezcla de todo, es bastante más trabado, tiene muchos saltos, es una pista larga. Es algo diferente a estos dos lugares que corrimos. Será una nueva experiencia y esperamos hacerlo bien. El objetivo es seguir sumando fuerte, creo que es posible hacerlo, esperemos seguir por este camino y que se nos dé todo”.

Por último, Stang celebró el acompañamiento de público que tuvieron en las dos fechas iniciales, lo cual marca a las claras el interés que despertó esta nueva versión de modelos y motores de TC 2000. “El presente es muy bueno, ahora la gente está acompañando a la categoría, algo que el año pasado estaba faltando. En Oberá estuvo lleno el autódromo, en Buenos Aires también hubo muchísima gente. Y también hay mucho interés de marcas, de hecho, estuve escuchando que está el interés de 3 o 4 marcas en entrar y sería algo buenísimo que se sumen marcas oficiales. Ojalá siga así para que siga creciendo el TC 2000”, finalizó.