Emiliano Stang confirmado en el equipo oficial Honda

Emiliano Stang.jpg Emiliano Stang llega de consagrarse subcampeón de Fórmula Nacional.

“Correr en el equipo oficial YPF Honda RV Racing es un paso muy importante en mi carrera, es una meta buscada, uno de los objetivos que me planteé cuando comencé a correr: llegar a las categorías más importantes del automovilismo a nivel nacional. Compartir la pista con nombres de la talla de Matías Rossi, Leonel Pernía implica medirse con rivales que me van a exigir al máximo. Tengo mucho para aprender y me tomo las cosas con calma para hacer mi camino y forjar la experiencia propia, pero sin dudas que tener en el mismo box a pilotos tan experimentados y veloces como Bernardo Llaver o Franco Vivian hará las cosas más sencillas”, expresó Stang.