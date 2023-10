El rugby juvenil tiene su torneo en El Plumazo

Detalles del torneo. Los elencos participantes fueron divididos en seis zonas de cuatro equipos y dos zonas de cinco equipos. Los partidos se harán de dos tiempos de 12 minutos cada uno, con cambio de cancha directa sin descanso y la cantidad de cambios por partido es libre. La tolerancia para los equipos será de 5 minutos a partir de la hora fijada para el inicio, en caso de no presentarse uno de los equipos el otro equipo ganará por WO.

Se jugará una clasificación de todos contra todos en sus respectivas zonas A, B, C, D, E, F, G y H, clasificando los ocho primeros de cada zona para la Copa de Oro, los ocho segundos para la Copa de Plata, los ocho terceros para la Copa de Bronce, los ocho cuartos para la Copa de Cristal, y los dos quintos de las zonas G y H, disputarán un partido entre sí, el domingo.

Para la clasificación de los equipos se utilizará la siguiente puntuación:

• Partido ganado: cuatro puntos.

• Empate: dos puntos.

• Partido Perdido: un punto.

• Ganador por Walk Over: cuatro puntos (el resultado del partido será 10 a 0).

• No presentado: cero punto.

En caso de empate en puntos, los ganadores de cada zona se determinarán por el siguiente orden:

Por diferencias de tantos (tantos a favor menos tantos en contra). Resultados entre sí. Por tantos a favor. Por tantos en contra y por sorteo.

Los clasificados formarán las respectivas zonas para los cuartos de final a las copas de Oro, Plata, Bronce y Cristal.

Copa de Oro: primeros de todas las zonas. Los cruces para esta instancia son: 1º Zona A vs. 1º Zona B; 1º Zona C vs. 1º Zona D; 1º Zona E vs. 1º Zona F y 1º Zona G vs. 1º Zona H.

Copa de Plata: segundos de todas las zonas. Los cruces para esta instancia son: 2º Zona A vs. 2º Zona B; 2º Zona C vs. 2º Zona D; 2º Zona E vs. 2º Zona F y 2º Zona G vs. 2º Zona H.

Copa de Bronce: terceros de todas las zonas. Los cruces para esta instancia son: 3º Zona A vs. 3º Zona B; 3º Zona C vs. 3º Zona D; 3º Zona E vs. 3º Zona F y 3º Zona G vs. 3º Zona H.

Copa de Cristal: cuartos de todas las zonas. Los cruces para esta instancia son: 4º Zona A vs. 4º Zona B; 4º Zona C vs. 4º Zona D; 4º Zona E vs. 4º Zona F y 4º Zona G vs. 4º Zona H. Las copas se definirán con semifinal y final. En semifinal se jugarán dos partidos, de los cuales los ganadores pasarán a la final.

Un poco de historia

Será la 29ª edición del Torneo Eduardo Uranga. Muchas cosas pasaron desde aquel primer encuentro, que se dio en 1988, justo 25 años después que la Quinta División del CAE obtuviera el campeonato oficial organizado por la Unión de Rugby de Rosario en 1963. Este galardón también lo consiguió en 1962 en la misma categoría, siendo ambas dirigidas por el recordado Eduardo Uranga.

A principios de 1988 varios exjugadores de esos equipos, que en la actualidad sería un M15, se reunieron evocando aquellos dos campeonatos en los que intervenían todos los clubes de Rosario, y Estudiantes y Tilcara por Paraná. Se intercambiaron opiniones de cómo festejarlos y allí surgió la idea que Eduardo (fallecido muy joven) hubiera propuesto seguramente: que se hiciera un encuentro de rugbiers pero con proyección de futuro.

Allí mismo se propuso organizar un torneo de M15 entre los cuatro equipos de Paraná en ese momento: Tilcara, Rowing, Capibá RC y el CAE. Ese encuentro, el primer Eduardo Uranga se jugó en la sede del CAE en noviembre de 1988. La final la jugaron la entidad anfitriona y Tilcara, quedándose Estudiantes con el triunfo.

La jornada siguió en el tercer tiempo con los cuatro equipos, la alegría general de jugadores, referís y sobre todo de los “alumnos” de Eduardo que celebraron nuevamente como un campeonato propio, 25 años después.

Eduardo Uranga concebía el rugby como una celebración simultánea de la amistad, del esfuerzo, de la nobleza, de la tarea en conjunto, del respeto, que son elementos fundamentales en la formación de buenas personas y objetivo central del deporte. A sus dirigidos les inculcó participar de una fiesta en que 15 amigos disputan un juego con otros 15 amigos, la ayuda de un referí al que se le debe respeto absoluto, en una cancha, en dos tiempos para después unirse todos en el tercer tiempo y completar allí la diversión.

Es por eso que el torneo se sigue realizando con la intención que las enseñanzas de Eduardo se mantengan, mejoren y se difundan, tanto en la ejecución del deporte como en la ejecución de las vidas que lo practican.