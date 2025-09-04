El récord que buscará superar Messi en la fecha FIFA

Lionel Messi tendrá la oportunidad de alcanzar un nuevo registro en la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas.

Lionel Messi disputará este jueves su último encuentro oficial en el país con la camiseta del seleccionado argentino en el encuentro ante Venezuela, por la 17° fecha de las Eliminatorias Sudamericanas clasificatorias a la Copa del Mundo 2026.

El capitán de la Scaloneta, que tiene en su poder el título de máximo goleador de la competencia (34), apuntará en convertirse en el jugador con más partidos disputados en la historia de esta clasificación.

El emotivo momento en la conferencia que llevó a Scaloni hasta las lágrimas

Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

Con 71 partidos en su haber, la Pulga se encuentra a solo una presencia de igualar al ecuatoriano Iván Hurtado, quien ostenta el récord con 72 encuentros. Con la doble fecha que se avecina contra Venezuela y Ecuador, el astro argentino tiene la oportunidad de superar la marca.

Si juega ambos partidos, el Campeón del Mundo en Qatar 2022 sumará un total de 73 presencias, una cifra que lo dejará en solitario en la cima de este registro.

Los 10 jugadores con mayor presencias en Eliminatorias

1: Iván Hurtado (72 partidos-Ecuador)

2: Lionel Messi (71 partidos-Argentina)

3: Paulo Da Silva (66 partidos-Paraguay)

4: Marcelo Moreno (64 partidos-Bolivia)

5: Claudio Bravo (63 partidos-Chile)

6: Alexis Sánchez (63 partidos-Chile)

7: Tomás Rincón (63 partidos-Venezuela)

8: Diego Godín (61 partidos-Uruguay)

9: Paolo Guerrero (61 partidos-Perú)

10: Luis Suárez (60 partidos-Uruguay)