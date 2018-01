El paranaense Gabriel Pusula jugará en el fútbol costarricense

Gabriel Pusula deja Banfield para irse a jugar a Costa Rica. Vestirá la camiseta de Municipal Liberia en la Primera División , lo hará por seis meses a préstamo. El joven defensor central surgió de la cantera del Club Atlético Belgrano de Paraná, con un paso por River Plate.





Gaba – como lo apodan– debutó en la Primera División de la Liga Paranaense de Fútbol en 2012 antes de emigrar a Banfield, club que lo acobijó y le dio la oportunidad de seguir su carrera deportiva. El paranaense estuvo en las inferiores del Taladro y llegó a debutar en reserva.









Este 2018 comenzó con un paso muy importante para su vida, firmó su primer contrato personal y en menos de una semana se cerró su pase al conjunto costarricense. "Estoy muy entusiasmado. Aunque con un poco de incertidumbre, por ir a un lugar que no conozco. Las ganas no me la quita nadie, tengo la esperanza de seguir creciendo. Quiero sumar experiencia y minutos en cuanto a lo futbolístico", expresó a UNO Pusula.





Seguirá ligado al Club Atlético Banfield, institución dueña de su pase y donde defendió los colores durante seis años. "Me dieron lo más importante, crecí mucho como persona. Me sirvió mucho para desarraigarme de mi familia y pensar más en lo que podía ser yo como persona, al estar lejos de mi familia. Acá dependía mucho de mis viejos y de los que me rodeaban", comentó el defensor.









"Soy muy apegado a mi familia, antes no me iba a ningún lado solo. Los primeros días en Banfield costaron mucho. Pero la gente del club me apoyó mucho", agregó.









El paranaense que también pasó por la cantera del Millonario habló de lo que fue su lesión a fines de 2015 y de su proceso de recuperación: "Fue muy duro, costó mucho. Volví desanimado y con falta de confianza. Todos los que me rodean cumplieron un papel fundamental para seguir. Salí adelante y la vida me da una nueva oportunidad, de poder jugar en el exterior".





Su lesión fue en el quintometatarciano jugando en la Quinta División en el último amistoso del 2015, faltando tres minutos fue hacer un cierre contra el nueve de la Academia, que pateó y Pusula se tiró al piso a cortar. “El hueso ya estaba desgastado y si no era ahí era con mis amigos en un picado", expresó el defensor en cuanto a aquella lesión.





Por otro lado, Gabriel habló lo que puede dar y lo que lleva en el bolso para demostrar en el fútbol de Costa Rica: "Soy un jugador muy tiempista, leo mucho al rival. Trato siempre de salir jugando del fondo, evitó revolear la pelota. En los últimos años crecí mucho en el juego aéreo", expresó el joven.





Su nuevo destino





El joven comenzará a vestir la camiseta de la Asociación Deportiva Municipal Liberia en Costa Rica. El elenco milita en Primera División y posee un título en la élite, fue en el Torneo de Verano 2009. Gaba se sincero y comentó que habló con el técnico uruguayo Víctor Abelenda.





"Vi alguno videos del club y estuve leyendo un poco de la actualidad del equipo. Además tuve la oportunidad de hablar con el DT, estoy con muchas ganas. Es una linda institución que por lo visto está muy organizada y me va ayudar mucho a seguir creciendo".





Pensando en su llegada a un nuevo país y adaptarse a nuevas cultura, otro ritmo de vida, el joven expresó: "Voy a llegar con mucha tranquilidad y agarrar todo lo que ellos me transmitan".





En dialogo con UNO habló de sus objetivos para este 2018: "En lo personal seguir subiendo escalones y en lo grupal tratar de dejar en lo más altos estos nuevos colores que voy a defender. Y no extrañar a la familia".