El paranaense Feliciano Valenti saldrá a nadar en aguas brasileras

Feliciano Valenti, paranaense de 17 años, fue convocado por el cuerpo técnico de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos para formar parte del equipo nacional que participará de la 11° Copa Brasil de aguas abiertas, que se llevará a cabo en Sao Bernardo Do Campo (San Pablo-Brasil), entre hoy y mañana.

Feliciano Valenti 2.jpg Feliciano Valenti entrenó en las piletas de Paracao, su club. UNOER/ Alan Barbosa

UNO dialogó con Valenti antes de viajar a tierras brasileras sobre esta vivencia que afrontará por vez primera. “Estoy muy contento. Es una gran responsabilidad y siento que la afrontamos de la mejor manera junto a mi entrenador. Venimos hace dos meses a fondo. Estoy a pleno desde el primer día que me llegó la citación de la Confederación. En estos dos meses previos a la competencia siento que sumé mucha experiencia porque también tuvimos una concentración con el equipo que va a Brasil”, dijo, orgulloso.

“Va a ser mi primera vez con la Selección Argentina. Por lo tanto, no tengo un objetivo en mente. No conozco a los competidores rivales ni tampoco se el nivel de cada uno. La idea principal es dar todo y llegar cansado a la meta”, agregó al respecto de sus expectativas en la Copa.

“Estoy muy orgulloso por esta citación. Todavía no me lo puedo creer mucho. Mi entrenador (Nicolás) siempre me acompañó en este proceso. Está contento al igual que yo”, dijo en relación a esta oportunidad que se le presenta.

La competencia será en aguas abiertas. Por eso, Feliciano se refirió a la diferencia de entrenar en piletas cerradas y, por ejemplo, en el Río Paraná. “Se siente la diferencia porque es distinta la técnica de nado. En el río, comúnmente el agua no suele ser cristalina entonces tenes que levantar la cabeza en reiteradas ocasiones. Eso hace cambiar toda la técnica de nado. En la pileta puedo hacer 25 metros sin respirar y en el río me desoriento. Yo, por lo general, cada tres brazadas levanto la cabeza para observar la boya cuando estoy nadando en aguas abiertas”.

“Por suerte pude entrenar en el Río Paraná. A principio de mes tuve una carrera de siete kilómetros y medio en aguas frías y me sentí cómodo. Saqué buen resultado pese a ser en aguas frías y tener que utilizar el traje de neoprene que me apretó mucho. Espero no usarlo en Brasil”, contó, entre risas.

Feliciano Valenti se refirió a sus inicios y lo que busca en el futuro

El nadador paranaense recordó sus primeras brazadas y, a su vez, soñó en grande junto al deporte que lo apasiona.

Feliciano Valenti 1.jpg El paranaense Feliciano Valenti se presentará en la Copa Brasil UNOER/ Alan Barbosa

“Me meto a la pileta desde los dos años. A partir de los siete empecé a formar parte de Paracao. Son 10 años nadando con la camiseta del club”, dijo.

“En un futuro quiero seguir ligado a la natación. Me encantaría. Tengo muchos objetivos en el deporte y me gustaría poder cumplirlos. Voy a seguir entrenando con mucha exigencia para poder cumplir con esas aspiraciones. Quiero estar el mayor tiempo posible nadando”, cerró el nadador entrerriano de 17 años.