El hijo del Kun disputa el torneo de Naranjitos en Paraná

El nieto de Diego Armando Maradona luce la 10 en el certamen que se juega en Paraná. El joven deportista llama la atención de todos los presentes por su juego, sus rasgos idénticos a Sergio Kun Agüero. El jovencito accedió a unas fotos para UNO con una cálida sonrisa y sumó a sus compañeros a la postal.

TODOS QUIEREN LA FOTO CON EL NIETO DE MARADONA

tigre 2.jpg Los chicos de otros clubes buscan su foto con Benjamín Agüero Maradona. Mateo Oviedo / UNO

Su padre, abuelo y padrino, son motivos suficientes para prestarle atención como futbolista. Benja juega en las Inferiores de Tigre y con el sello Agüero/Maradona, se encuentra disputando un torneo en Paraná. El gurí no para encarar en velocidad y con su magia se luce en Muper.

Luis Paraná y Luis Chavéz son los coordinadores de las categorías 2009 y 2011 de Tigre que llegaron a Entre Ríos para disputar el certamen de la entidad paranaense. Las dos divisionales disfrutan del campeonato con mucha alegría.

LA 2011 DEL ELENCO DE VICTORIA

Tigre.jpg Categoría 2011 de Tigre en el Torneo de Naranjitos

"Todos reconocen a Benja y no paran de pedirles fotos", expresaron los técnicos. Además la delegación, gracias una gestión de los organizadores, se encuentran con todo el acompañamiento para disfrutar de tres jornadas agradables.

EL KUN AGÜERO HABLANDO DE SU HIJO

En una entrevista en Mitre, Sergio Kun Agüero habló de su hijo Benja y el motivo de cuál llegó a jugar a Tigre. “¿Sabían que empezó Benjamín a jugar al fútbol? Arrancó por primera vez a jugar. Jugaba en el barrio y ahora fue a un equipo, fue a jugar a Tigre”, señaló el “Kun”.

LA CATEGORÍA DE BENJA

tigre 3.jpg Foto de la categoría 2009 de Tigre en Naranjitos Mateo Oviedo / UNO

Y detalló: “Fue a Tigre porque va su mejor amigo, así que fue ahí. Se fue a probar la semana pasada y me escribió ‘pá, quedé'. Le dije felicitaciones y ahí lo llamé y le dije que tiene todo este año para ponerse las pilas y ver si realmente le gusta”.

“Me llegaron comentarios, pero lo tengo que ir a ver. Yo soy bastante exigente y bastante honesto, claramente. Si lo voy a ir a ver jugar, no me gusta verlo jugar y que no intente o que le de igual, ¿Me explico?. Si realmente va a querer jugar y le gusta y ama al fútbol, perfecto, lo banco. Si le da igual y va de hobby, no me va”, sostuvo el “Kun” Agüero.

tigre 1.jpg Benjamín Agüero Maradona junto a su amigo de la categoría 2009 de Tigre Mateo Oviedo / UNO

LA HISTORIA AGÜERO-MARADONA

Benjamín Agüero es fruto de su relación con Giannina Maradona, hija de Diego Maradona. A su vez, durante mucho tiempo se dijo que Lionel Messi era el padrino del adolescente pero fue Agüero quien aseguró que esa información es falsa y surgió desde las redes sociales.

A su vez, Agüero contó que su padre nunca lo elogió por su desempeño dentro del terreno de juego hasta el día en el cual Sergio confirmó su retiro de la actividad de manera profesional a causa de un problema cardíaco que podría poner en riesgo su vida en caso de seguir compitiendo.