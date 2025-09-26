Uno Entre Rios | Ovación | Enduro

El enduro de la Triple Corona La Kava será todo el domingo

El enduro dirá presente el fin de semana el trazdo ubicado en la zona del Acceso Norte de Paraná. La lluvia hizo reformar el programa. Pero se corre.

26 de septiembre 2025 · 18:03hs
El enduro en Paraná.

UNO

El enduro en Paraná.

Los amantes del motociclismo tendrán una cita imperdible este fin de semana en Paraná con la segunda fecha puntuable del Enduro Triple Corona La Kava, que se disputará en el predio ubicado en Monseñor Abel Bazán y Bustos (Acceso Norte). El mal tiempo hizo que la fecha sea todo este domingo.

El evento reunirá a pilotos de distintas localidades y categorías, consolidándose como uno de los encuentros deportivos más atractivos de la región para los fanáticos del enduro.

rosario central goleo a gimnasia la plata en el bosque

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

historico: gol de arco a arco en un partido de la primera nacional

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

El programa del enduro es:

Sábado: todo suspendido por lluvia

Domingo: a las 9:: Pruebas libres.

A las 11: Competencias principales.

A las 16: Entrega de podios.

Competencias y categorías

Se correrán en total 9 categorías puntuables, además de pruebas participativas y de minienduro, pensadas para fomentar la actividad y acercar el deporte a los más chicos.

Un evento para toda la familia

El predio contará con estacionamiento, baños y servicio de cantina con food trucks, buscando ofrecer comodidad y alternativas gastronómicas a los asistentes.

La organización está a cargo de La Kava, con el apoyo de la Municipalidad de Paraná, el área de Deportes de Entre Ríos y el cronometraje oficial de Racing Chrono.

Con un marco de adrenalina, velocidad y espectáculo asegurado, el Enduro Triple Corona La Kava promete un fin de semana lleno de acción y emociones en la capital entrerriana.

Enduro Paraná corona
Noticias relacionadas
Ferro celebró el clásico al derrotar 73 a 72 a Sportivo San Salvador. El duelo de Chajarí fue para Santa Rosa.

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Se viene el Encuentro Norberto Hobby Di Pretoro en el Paraná Rowing Club.

Encuentro "Norberto Hobby Di Pretoro" en el Paraná Rowing Club

Los Pumas chocaron contra los Springboks.

Sudáfrica desplegó toda su jerarquía y venció a Los Pumas

Julián Álverez la gran figura ante el Real Madrid.

Con un doblete, Julián Álvarez fue la clave del Atlético para la paliza al Real

Ver comentarios

Lo último

Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a su madre y a la pareja

Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a su madre y a la pareja

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Ultimo Momento
Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a su madre y a la pareja

Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a su madre y a la pareja

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Encuentro Norberto Hobby Di Pretoro en el Paraná Rowing Club

Encuentro "Norberto Hobby Di Pretoro" en el Paraná Rowing Club

Policiales
Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Ovación
Liga Paranaense: Peñarol le gana a Sportivo Urquiza en el barrio Pirola

Liga Paranaense: Peñarol le gana a Sportivo Urquiza en el barrio Pirola

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Con un doblete, Julián Álvarez fue la clave del Atlético para la paliza al Real

Con un doblete, Julián Álvarez fue la clave del Atlético para la paliza al Real

La provincia
Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del Dibu Martínez

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa ¿Dónde estás hoy?

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa "¿Dónde estás hoy?"

Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

Dejanos tu comentario