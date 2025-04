El desafío global de la paranaense Daniela Garbarino

Daniela Garbarino se prepara para su debut internacional

A pesar de no haber entrenado nunca la modalidad antes de llegar a Europa, Daniela encontró un entorno que le permitió desarrollarse rápidamente, con entrenadores experimentados y un grupo que la incentivó desde el comienzo. Su formación en el ámbito deportivo, sumado a su espíritu competitivo, la impulsaron a superarse día a día.

La participación en esta cita tiene un significado doble para Garbarino. Aunque vestirá los colores del seleccionado español, el orgullo de sus raíces entrerrianas la acompaña. Sabe que el aliento desde Argentina, y especialmente desde su ciudad natal, será clave para esta experiencia única.

Con una preparación intensa y objetivos claros, su meta es mantener el nivel alcanzado en el Campeonato de España, donde logró 351 repeticiones en media hora con 16 kilos. Pero esta vez, enfrentando el desafío de aumentar la carga a 18 kilos. La progresión en su rendimiento y el enfoque en cada entrenamiento son fundamentales en este nuevo reto internacional.

La paranaense conversó con Diario UNO sobre este evento

En diálogo con UNO, Daniela compartió los inicios de su vínculo con esta disciplina y detalló cómo se prepara para afrontar este gran desafío internacional.

—¿Cómo fue tu primer acercamiento al kettlebell y qué te motivó a seguir practicándolo?

—Es un poco gracioso cómo empezó todo. Entré a trabajar en un centro de entrenamiento personalizado y fisioterapia, donde los dos jefes y uno de mis compañeros ya entrenaban el kettlebell y no solo eso, habían ido a la última cita mundialista y quedaron 5° y 7° en sus respectivas categorías. Por curiosidad y porque en las clases grupales se usan mucho los movimientos específicos de este deporte, tomé algunas clases para aprender la técnica. Ellos, desde el primer momento, querían que me sume a entrenar. Pero yo les decía que ni loca, que parecían una secta y no iba a caer en eso. Entonces, para fomentar un poco la competencia y motivar a los atletas, Carlos Gosálbez, el entrenador principal y fundador del Kettlebell Club Alicante, propuso hacer un certamen interno con distintas pruebas solo para los que entrenaban la disciplina. Puso la fecha de la competencia y un mes antes me dijo que por trabajar ahí, era obligatorio competir. Obviamente, como competidora nata que soy, le dije que si competía, no iba a hacer el ridículo. Así que empecé a preparar la prueba específica de esa competencia y desde entonces, no paré.

—¿Cómo te has ajustado al enfoque de preparación en España?

—La verdad es que, antes de empezar a entrenar en España, nunca había practicado el kettlebell. Conocía el elemento, aunque no imaginaba la inmensidad de posibilidades que ofrecía. No sabía que existía una disciplina deportiva como tal.

—¿Qué significa para vos ser la representante de Entre Ríos en una competencia internacional?

—Todavía no termino de asimilar la magnitud de esto y me cuesta creerlo. Voy a competir con el seleccionado español y estoy profundamente agradecida por la oportunidad que me brindan. Pero sin dudas, siento que también voy como representante de Argentina. Toda mi familia y amigos entrerrianos son quienes me van a estar mandando el aliento más grande, no tengo dudas. Por eso, me siento inmensamente orgullosa y voy a dar lo mejor de mí.

—¿Cuáles son tus expectativas personales para este torneo y qué objetivos te propusiste?

—Estoy muy enfocada y entrenando al máximo. Cuando fui al Campeonato de España, mi única meta era dar lo mejor de mí, demostrar todo el esfuerzo que había puesto en los entrenamientos y valió la pena, porque los resultados llegaron. Ahora, de cara a este evento, voy con la misma mentalidad, darlo todo y reflejar el trabajo enorme que vengo haciendo día a día. Mi objetivo personal es mantener el número de repeticiones que logré anteriormente. Pero esta vez, con más peso. En esa ocasión hice 351 repeticiones en media hora con 16 kilos y ahora buscaré acercarme a ese número o mejorarlo con 18 kilos. Incluso, superar las 310, ya sería un gran logro.

—¿Ya has comenzado a pensar en los próximos desafíos que te gustaría alcanzar?

—Este año tengo muchas metas deportivas y no todas están relacionadas con el kettlebell. Después del campeonato, ya tengo planificada una carrera de obstáculos y una competencia en parejas de crossfit. Aunque este tipo de actividades me las tomo con más liviandad y principalmente para divertirme, me ayudan a mantenerme activa y a no aflojar en el entrenamiento general. Después se verá qué sigue, paso a paso. Estoy alcanzando niveles muy exigentes en el kettlebell y tengo muchas ganas de seguir progresando. Para eso, no se puede bajar los brazos. También, sé que es importante ir paso a paso. Pensar demasiado a largo plazo, abruma. Lo mejor es enfocarse en el presente, sin perder el rumbo. Pero sin cargar la cabeza innecesariamente.