El crespense Joaquín Folmer jugará en Hindú de Córdoba

Joaquín Folmer continuará su carrera deportiva en el elenco que disputa la Liga Argentina de Básquetbol .

28 de agosto 2025 · 16:08hs
Joaquín Folmer viene de disputar con la Selección Argentina el Mundial U19 en Suiza.

El crespense Joaquín Folmer continuará su carrera deportiva en Hindú de Córdoba, en la Liga Argentina de Básquetbol (segunda división del básquet nacional, ex Torneo Nacional de Ascenso). El alero de 1,92 metros, formado en Unión de Crespo fue confirmado como una de las caras nuevas para el club de cara al certamen que comenzará en noviembre.

“Es entrerriano y tiene 19 años. Hace tres años consecutivos que integra las Selecciones Argentinas U17, U18 y U19 nivel internacional. Hace poco más de un mes disputó el Mundial U19 en Suiza”, escribieron en la cuenta oficial de la entidad cordobesa.

Folmer, nacido el 25 de enero de 2006 en la Capital Nacional de la Avicultura, es una de las promesas que se sumará al equipo cordobés, donde también jugará Matías Pikaluk, escolta que disputó junto al entrerriano el Mundial U19 con la selección argentina. Ambos se incorporarán a los juveniles del club, Renato Fontanetti y el paranaense Jerónimo González, jugador formado en el Paraná Rowing Club.

