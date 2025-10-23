El desarrollo de la 11 fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB) continuó en la noche del miércoles con el desarrollo de dos encuentros. En la jornada cantaron victoria los equipos que oficiaron en condición de visitante.
APB: Talleres sorprendió al CAE en el Gigante del Parque
El Rojo impidió que Estudiantes se ubique en el lote de líderes del Torneo Clausura de la APB al superarlo en condición de visitante. Quique festejó en Crespo.
En el Gigante del Parque Talleres sorprendió a Estudiantes al imponerse por 71 a 61. Tobías Motura fue la gran figura del juego al anotar 33 puntos, bajar 13 rebotes y aportar 3 asistencias.
Este resultado privó al CAE de alcanzar la línea de Recreativo y Sionista, líderes del segundo certamen de la temporada 2025.
Por otro lado, Quique derrotó a Unión de Crespo, en la casa del Cervecero, 84 a 76.
Programa de la 11° fecha del Torneo Clausura de la APB
Martes
Ciclista 79 – Echagüe 69
Patronato 47 – Recreativo 74
Olimpia 93 – Rowing 61
Miércoles
21.30: Estudiantes 61 -Talleres 71
21.30: Union (Crespo) 76 – Quique 84
Jueves
22: San Martín - Paracao
Sionista y Recreativo en lo más alto de las posiciones
La tabla del Torneo Clausura de Primera División A de la APB quedó de la siguiente manera
Sionista 18 (8-2)
Recreativo 18 (9-0)
Ciclista 17 (8-1)
Olimpia 17 (7-3)
Estudiantes 17 (6-5)
Quique 16 (6-4)
Talleres 15 (5-5)
Rowing 14 (4-6)
Unión 14 (4-6)
Paracao 13 (4-5)
Echagüe 12 (2-8)
Patronato 12 (1-10)
San Martín 9 (0-9)