APB: Talleres sorprendió al CAE en el Gigante del Parque

El Rojo impidió que Estudiantes se ubique en el lote de líderes del Torneo Clausura de la APB al superarlo en condición de visitante. Quique festejó en Crespo.

23 de octubre 2025 · 10:56hs
El desarrollo de la 11 fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB) continuó en la noche del miércoles con el desarrollo de dos encuentros. En la jornada cantaron victoria los equipos que oficiaron en condición de visitante.

En el Gigante del Parque Talleres sorprendió a Estudiantes al imponerse por 71 a 61. Tobías Motura fue la gran figura del juego al anotar 33 puntos, bajar 13 rebotes y aportar 3 asistencias.

Este resultado privó al CAE de alcanzar la línea de Recreativo y Sionista, líderes del segundo certamen de la temporada 2025.

Por otro lado, Quique derrotó a Unión de Crespo, en la casa del Cervecero, 84 a 76.

Programa de la 11° fecha del Torneo Clausura de la APB

Martes

Ciclista 79 – Echagüe 69

Patronato 47 – Recreativo 74

Olimpia 93 – Rowing 61

Miércoles

21.30: Estudiantes 61 -Talleres 71

21.30: Union (Crespo) 76 – Quique 84

Jueves

22: San Martín - Paracao

Sionista y Recreativo en lo más alto de las posiciones

La tabla del Torneo Clausura de Primera División A de la APB quedó de la siguiente manera

Sionista 18 (8-2)

Recreativo 18 (9-0)

Ciclista 17 (8-1)

Olimpia 17 (7-3)

Estudiantes 17 (6-5)

Quique 16 (6-4)

Talleres 15 (5-5)

Rowing 14 (4-6)

Unión 14 (4-6)

Paracao 13 (4-5)

Echagüe 12 (2-8)

Patronato 12 (1-10)

San Martín 9 (0-9)

El Campeonato Entrerriano de Selecciones Masculinas U15 se disputó en tres intensas jornadas.

