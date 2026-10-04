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El clásico entre Talleres y Belgrano es lo más destacado del domingo

Desde las 17, Talleres y Belgrano se enfrentarán en el estadio Mario Alberto Kempes. Además, habrá otros tres compromisos esta jornada.

4 de octubre 2026 · 13:44hs
Talleres anda muy mal

Talleres anda muy mal, mientras que Belgrano lucha los primeros puestos.

Talleres y Belgrano se enfrentarán este domingo, a las 17, en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). La T llega anteúltima en la Zona A, mientras que el Pirata está luchando en los primeros puestos de la Zona B.

El Matador no levanta cabeza y su última presentación fue una dura derrota 3-1 contra Instituto en Alta Córdoba. Por su parte, el Celeste acumula cuatro partidos sin perder, aunque solamente ganó el último 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto.

Otros partidos del Torneo Clausura

En el Tomás Adolfo Ducó, Huracán recibe a Aldosivi a las 14.45. El Globo viene de conseguir dos triunfos consecutivos y buscará aprovechar su buen momento para seguir en puestos de clasificación, mientras que el Tiburón, que está luchando por salvar la categoría, ganó dos de sus últimos tres partidos.

En el estadio Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors recibe a Tigre a las 19.15. El Bicho buscará volver a sumar de a tres después de tres partidos sin ganar para no seguir cediendo terreno en los últimos lugares, mientras que el Matador llega con una racha de tres derrotas consecutivas.

En el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, Estudiantes de Río Cuarto recibe a Racing a las 21.30. El León del Imperio, al borde del descenso, necesita cortar una racha de tres derrotas consecutivas. Mientras que La Academia afrontará su primer partido tras la salida de Juan Pablo Vojvoda y buscará recuperarse en el campeonato.

Talleres Belgrano Torneo Clausura Liga Profesional de Fútbol
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