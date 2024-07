El bicicross tiene su gran resurgir en el Parque Gazzano

La palabra de la dirigencia del bicicross

Uno de los dirigentes nuevos, Andrés Bregant, habló con Ovación sobre el trabajo que vienen realizando por estos meses. “En febrero asumió una nueva dirigencia con la idea de resurgir un poquito el bicicross; para que vuelva a ser lo que fue en los años 90 más o menos. En esa época había muchos chicos en el deporte y bueno, la idea es darle un poquito de difusión a lo que es el BMX”, dijo.

Luego agregó: “El trazado estaba abandonado hace un tiempo; cuando vimos lo que era la pista, un abandono, estaba el caminito solamente para que los chicos giren y la rampa, y la baja del partido. Yo en su momento corría en bicicross cuando era chico y era una parte de mi infancia y la verdad que me quise involucrar un poquito con lo que es que resurja todo esto. Ahora tengo a mi nene que viene a entrenar”.

“Entre todos los padres decidimos tratar de asumir un poquito la responsabilidad y buscar de levantar y tener una pista para que los chicos puedan tener y entrenar de la forma que necesitan”, enfatizó.

Y luego comentó: “Lo que tiene este predio que son terrenos inundables por el mismo Parque Gazano y también nosotros necesitamos mucho el tema de maquinaria, lo cual no contamos con recursos para contratar máquinas y hacer todo lo que es el mantenimiento de la pista. El predio está cedido de la municipalidad como dato, hasta el año creo que 2048 si no mal recuerdo, pero con la condición de mantenerlo”.

En cuanto a los chicos que forman parte del deporte, dijo: “Desde febrero se está poniéndole bastante énfasis a la Escuelita, ya hay más de 20 chicos más o menos, lo cual el año pasado creo que eran cuatro o cinto, pero bueno, no había profe, la pista no estaba en condición, entonces por ahí los padres veían y se iban. La idea es resurgirlo, que lleguen algunos chicos competidos a nivel nacional. Estamos hablando de la Escuelita, que son todos principiantes, pero obviamente el club cuenta con chicos que están compitiendo a nivel provincial y nacional, y también todo a pulmón de los padres, no hay ayuda de la municipalidad o provincial, de nada”.

“El predio se mantiene con la cuota de los socios que es mínima, gracias también con la ayuda de empresas locales. Por eso invitamos a todos que quieran venir a conocer, tenemos una Escuelita que son los martes y jueves a las 17, y también aquella empresa que quiera darnos una mano con publicidad, lo que sea, bienvenidas”, completó.