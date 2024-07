Echagüe: Marcelo Casaretto le contestó a la actual dirigencia

Ante esto Casaretto, también a través de un comunicado, brindó su versión de los hechos, asegurando que entregaron un club "sin deudas con terceros" y que todavía no recuperó un aporte personal para la competencia de básquet.

El comunicado de Marcelo Casaretto

En un prolongado escrito en el que tocó diversos temas, el también dirigente político destacó: "El básquet profesional lo conduce la Asociación de Clubes (ADC) en el marco de las normas de la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB). Al término de cada temporada cada club debe presentar el LIBRE DEUDA de pago de todos los compromisos. SIEMPRE Echagüe los presentó en tiempo y forma lo que lo habilitó a jugar la temporada siguiente. Los responsables de Liga Nacional debíamos gestionar el financiamiento de sponsors públicos y privados para pagar las erogaciones previstas en cada temporada. Eso se realizó durante todas las temporadas bajo nuestra responsabilidad. NUNCA se destinaron fondos del club para el básquet profesional, ni de las cuotas sociales, ni de los aranceles deportivos que pagan los socios en las distintas disciplinas. Si por cuestiones financieras transitorias debían afrontarse obligaciones, los afrontamos con fondos personales, hasta que ingresaran los fondos al club.

"La temporada 2023-2024 se programó en junio de 2023 (inflación 6% mensual), conformando el plantel que comenzó a jugar Prefederal a partir de agosto y la pretemporada el 1 de septiembre de 2023 –prosiguió–. Se firman los contratos por hasta 10 meses previendo los ingresos normales y habituales de cada temporada, entre ellas los aportes del Gobierno a los clubes, en base a la Ley vigente. Las elecciones generales de octubre y noviembre significaron un cambio político y económico. A partir del 10 de diciembre el Gobierno de Entre Ríos dejó de hacer los pagos mensuales y las empresas privadas sintieron el impacto de la caída de actividad económica, por lo que a partir de ese momento bajan los ingresos del club. En cambio, los gastos crecieron por la inflación (diciembre 2023: 25,5%, enero 2024: 20,6%), afectando los precios de los transportes, comidas, hoteles, aranceles. Todo esto con el equipo en plena competencia. La CD decidió continuar pagando las erogaciones previstas, para sostener el equipo en competencia, con aportes de directivos del club con la expectativa de recuperar esos aportes con los ingresos de los meses siguientes.

"Con la temporada deportiva en competencia, se realiza la Asamblea del club donde se renuevan las autoridades el 6 de abril pasado. En mi responsabilidad directa el lunes 8 de abril me reuní con la actual CD y de inmediato se firmó un acta acuerdo para la continuidad de Echagüe en la Liga Argentina, en desarrollo. Se entregaron a la CD los originales de todos los comprobantes y de los contratos vigente, sin deudas con terceros, hasta ese momento. Las erogaciones de los meses siguientes debían pagarse con los ingresos previstos para esos meses. En base a este acuerdo, se afrontaron las series de play in frente a Colón de Santa Fe y frente a Independiente de Santiago del Estero, lo que significó en mi caso, aportes de dinero personales ADICIONALES a los ya realizados. En fecha 22 de abril, informé a la actual CD los gastos realizados y los ingresos previstos pendientes.

"En las semanas posteriores, la actual CD no logró los ingresos del gobierno ni de ningún sponsor privado, no devolvió de inmediato los departamentos alquilados para los jugadores, ni pagó los compromisos mensuales que se devengaron con jugadores y cuerpo técnico. En mi caso no recibí devolución de los fondos propios aportados, y en declaraciones públicas se afirmó que se estaban auditando previo a una eventual devolución. Durante todas estas semanas estuve en contacto con el Presidente y otros miembros de la actual CD, en el club, y además algunos de ellos me visitaron en mi domicilio particular. Llegando a la fecha del Libre Deuda me solicitaron que realice aportes personales ADICIONALES para pagar los compromisos impagos entre abril 2024 y Julio de 2024. No me pareció razonable, en primer lugar, porque no tenía fondos adicionales disponibles, y segundo, que ya el Presidente y demás miembros de la CD me habían informado que venderían la plaza del club en Liga Argentina, valuada por la ADC en $ 60 millones. Entiendo que otros socios del club realizaron aportes en julio 2024 para afrontar las erogaciones devengadas en estos meses. La Provincia pagó al club parte de los fondos adeudados desde enero a esta fecha (todavía están pendientes de ingreso 2 cuotas). Con esos ingresos la actual CD les devolvió a esos socios los fondos aportados, a los pocos días, lo cual no ocurrió en mi caso".