Dos Orillas: las Damas están en la etapa final en el Ascenso

Se desarrolló de manera parcial la séptima fecha del ascenso en el torneo Dos Orillas Damas de hockey sobre césped. Tras la disputa de las series, se definieron varios finalistas. Atlético Franck aseguró su lugar en la instancia decisiva en Sub 19, al igual que Rowing Blanco en Sub 16. En tanto, en Séptima División, Tilcara de Paraná jugará la definición ante Colón de Santa Fe.

Por su parte, Tilcara derrotó a Unión de Santa Fe en la cancha principal de la Asociación Santafesina de Hockey. En un partido parejo, las acciones se volcaron a favor del Verde a partir del tercer cuarto, con una contundencia que le permitió liquidar el pleito por 6 a 0. Justina Reggiardo se lució con tres tantos, mientras que las otras conquistas fueron de Francisca Reggiardo (2) y Julieta Cian.

Tilcara quedó en lo más alto con un punto de diferencia sobre Atlético Franck y dos sobre Universitario, a la espera de lo que suceda con el partido entre estos dos elencos (el jueves 21.30 en la ASH). En las otras divisiones, la Reserva de ambos elencos igualaron 0 a 0, en Sub 19 el encuentro fue suspendido por falta de médico y en Sub 16 el equipo paranaense se impuso por 4-0. Además, en Sub 14 ganó Tilcara por 3-1 y en Sub 12 el triunfo fue Tatengue por 3-0.

Tilcara-Unión hockey sobre césped 2.jpg Tilcara cosechó buenos resultados ante Unión de Santa Fe por el Dos Orillas. Gentileza Misael Branner

En tanto, Atlético Franck tuvo una gran tarde contra Universitario. Acumuló cuatro triunfos. En Reserva repartieron puntos. Un empate que dejó a las Cuervas mano a mano con Estudiantes Amarillo, su próximo rival, en sus aspiraciones de final. La Sub-19 del Rojo ganó 3-1 y aseguró su plaza a la final de manera invicta con goles de Catia Zingerling, Martina Lauxmann y Agustina Erni. Para las Cuervas, Loreley Pérez hizo el descuento. La Sexta y Sub 14 de Eduardo Neme disputarán el encuentro por el tercer puesto al ganar sus duelos 3-0 y 3-2, respectivamente. El duelo en la máxima divisional será el jueves a las 21.30 en la ASH. De ese choque, se establecerá el primer finalista.

Estudiantes Blanco tuvo que trabajar mucho para vencer a la Universidad Nacional del Litoral. El equipo santafesino dominó por momentos, intentó atacar y defenderse con la posesión. Materializó varias llegadas al arco rival mediante varias jugadas fijas e inclusive un penal, pero pagó caro la poca eficacia. Por el contrario, el Albinegro fue contundente y se llevó los tres puntos 2-1 por medio de los goles de Micaela Gutiérrez y Milagros Prieto. La U igualó de manera parcial a través del tanto de Daniela Brauer con un tiro cruzado en la segunda opción que brindó un córner corto. En inferiores, Santa Fe RC Azul fue superior en Sub 19 y Séptima División con los triunfos 3-2 y 5-1, respectivamente.

En las otras series, se midieron las líneas Blancas de Talleres y Rowing. El Remero goleó 9-1 y la Sub 16 irá por el campeonato al imponerse 3-0. En tanto, Capibá RC y Cerrito dividieron honores con el empate 2-2. Además, CRAI Blanco sumó con la igualdad 1-1 de su Sexta División sobre Paraná Hockey.

Las posiciones en Primera División del Ascenso son: Zona 3: Tilcara 13 puntos; Atlético Franck 12; Universitario 10; Talleres Blanco 9; Estudiantes Amarillo 9; Unión 1; Rowing Blanco 1.

Zona 4: Paraná Hockey 12 puntos; Argentino de San Carlos 11; Estudiantes Blanco 8; Colón 7; Unión Agrarios Cerrito 5; Capibá RC 5; Universidad Nacional Litoral 1.