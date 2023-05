Dos Orillas: etapa decisiva en el torneo de Damas

Banco-Santa Fe RC hockey sobre césped.jpg Banco superó a Santa Fe RC en un duelo de equipos santafesinos por el Dos Orillas. Prensa ASH

El juego fue parejo, disputado hasta el final estaba para cualquiera de los dos. El Santa presionó y salió a jugarse todo. Sin embargo, Banco encontró soluciones en Ruth Fuchs quien tuvo intervenciones decisivas que incidieron en el resultado. En el tercer cuarto, un ataque bien armado tuvo un cierre con profundidad para las dirigidas por Nicolás Sequeira. El centro preciso de Valentina Suravsky encontró a Ruth Fuchs que definió cruzado para estirar la ventaja.

Ya sobre el último período, el Tricolor capitalizó uno de los tantos córners cortos que dispuso. Fue Martina Linari la que puso en partido al elenco de Lorena Martegani con la conquista del descuento. Ya lanzado por completo al ataque, se abrieron los espacios y nuevamente Ruth Fuchs anotó el tercer tanto y liquidó el pleito.

Por otra parte, Alma Juniors madrugó desde los vestuarios a El Quillá Amarillo y le alcanzó para imponerse. Fue mediante el tanto de Leo Simoneit al minuto de juego.

En cuanto al duelo de equipos parananenses, Rowing Azul superó por 3 a 2 a Estudiantes Negro en La Tortuguita. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Banco Provincial 10, Santa Fe Rugby y Alma Juniors 7, Paraná Rowing 6, Estudiantes 2, y El Quillá Amarillo 1.

Además, por el Grupo 2, CRAI se mantiene en la cima producto de una nueva victoria, esta vez sobre Colón de San Justo. El partido las favoreció por 3-0 con goles de Paula Qüesta en dos oportunidades y Victoria Etcheverry. El Quillá no da el brazo a torcer con su triunfo sobre La Salle por el mismo resultado y mantiene sus chances de clasificar, aunque no depende de sí mismo. Yoana Aguilera marcó en dos ocasiones y Máxima Duportal liquidó el pleito.

En tanto, Talleres y Paracao no se sacaron diferencias. Las posiciones quedaron así: CRAI 12, El Quillá 9, Talleres 5, La Salle Jobson 4, Colón de San Justo 2, y Paracao 1.

En el ascenso, Universitario y Atlético Franck siguen a paso firme. El Rojo permanece en lo más alto con una valiosa victoria 2-1 sobre Estudiantes Amarillo. Fue el cuarto éxito en fila del elenco de Eduardo Neme gracias a los tantos de Emilia Insaurralde y Sofía Regis. Serie ampliamente favorable al vencedor en inferiores. Las Cuervas golearon 4-1 a Talleres Blanco y no ceden terreno. Hubo anotaciones de Florencia Tolosa, Inés Gelfuso y dos de Cielo Gallo.

Las posiciones quedaron así: Atlético Franck 12, Universitario y Tilcara 9, Estudiantes Amarillo 6, Talleres de Paraná Blanco 3, Unión de Santa Fe y Rowing 1.

En el Grupo 4, Argentino de San Carlos fue de menor a mayor y trabajó el partido con paciencia sobre Paraná Hockey para ganarle por 1 a 0. Más allá de que el Verde contó con mayores llegadas, las comandadas por Maxi Ortiz aprovecharon la que tuvieron y no perdonaron mediante Milagros Petrocelli en el último parcial y lograr así una victoria de gran magnitud sobre el puntero.

Colón tuvo una producción muy satisfactoria al vencer con autoridad a Capibá RC en todas las categorías. El duelo principal quedó en manos de las Sabaleras 3-0 con goles de Mayra Figueroa, Florencia Pic y Nahiara Simonini.

La UNL sumó su primer punto en el certamen. Igualó 2-2 contra Unión Agrarios Cerrito en un encuentro peleado. Las chicas de Agustina Blazicevic fueron contundentes en ofensiva y se mostraron seguras en las situaciones de mayor peligro que generó el equipo de Cerrito.

La tabla de posiciones quedó así: Paraná Hockey 9, Argentino de San Carlos 8, Colón 6, Estudiantes Blanco y CUAC 4, Universidad y Capibá RC 1.

Todos los marcadores

En la Zona Campeonato A, Grupo 1, los resultados fueron:

Rowing Azul-Estudiantes Negro: 3-2 en Primera División, 1-2 en Reserva; 2-0 en Sub 19; 2-1 en Sub 16; 0-0 en Sub 14; 2-0 en Sub 12.

Banco Provincial-Santa Fe RC: 3-1 en Primera; 3-2 en Reserva; 2-1 en Sub 19; 0-2 en Sub 16; 2-3 en Sub 14; 0-4 en Sub 12.

Alma Juniors-El Quillá Amarillo: 1-0 en Primera; 6-0 en Reserva; 4-1 en Sub 19; 2-0 en Sub 16; 2-1 en Sub 14; 4-1 en Sub 12.

En el Grupo 2, Paracao-Talleres Rojo: 0-0 en Primera; 1-3 en Reserva; 2-2 en Sub 14; 0-1 en Sub 12.

El Quillá Azul-La Salle: 3-0 en Primera; 5-0 en Reserva: 13-0 en Sub 19; 10-0 en Sub 16; 1-1 en Sub 14; 3-0 en Sub 12.

CRAI-Colón de San Justo: 3-0 en Primera; 7-0 en Reserva; 6-0 en Sub 19; 7-0 en Sub 16; 3-0 en Sub 14; 3-0 en Sub 12.

En la Zona Campeonato B, Grupo 3, Talleres Blanco-Universitario (SF): 1-4 en Primera; 1-0 en Reserva; 1-1 en Sub 19; 2-3 en Sub 16; 1-1 en Sub 14; 2-0 en Sub 12.

Unión (SF)-Rowing Blanco: 1-1 en Primera; 2-0 en Reserva; 0-2 en Sub 19; 0-6 en Sub 16; 0-0 en Sub 14; 1-0 en Sub 12.

Atlético Franck-Estudiantes Amarillo: 2-1 en Primera; 1-3 en Reserva; 20-0 en Sub 16; 7-0 en Sub 14; 5-0 en Sub 12.

En el Grupo 4, Capibá RC-Colón: 0-3 en Primera; 0-5 en Reserva; 0-10 en Sub 19; 0-7 en Sub 16; 1-2 en Sub 14; 0-2 en Sub 12.

Santa Fe RC Azul-Unión Agrarios Cerrito: 2-8 en Sub 19; 4-7 en Sub 16; 6-1 en Sub 14; 2-5 en Sub 12. UNL-Unión Agrarios: 2-2 en Primera.

Paraná Hockey-Argentino de San Carlos: 0-1 en Primera; 1-0 en Reserva; 2-5 en Sub 19; 0-5 en Sub 16; 0-4 en Sub 12.

Estudiantes Blanco-CRAI Blanco: 4-0 en Sub 19; 1-0 en Sub 16; 0-3 en Sub 14; 0-2 en Sub 12.