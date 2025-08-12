Uno Entre Rios | Ovación | Claudio Segarra

Dolor por la muerte del piloto Claudio Segarra

Claudio Segarra, piloto del Turismo Pista San Luis, sufrió un accidente durante las pruebas de la Monomarca Fiat.

12 de agosto 2025 · 17:35hs
El automovilismo argentino está de luto tras el fallecimiento de Claudio Segarra.

El automovilismo argentino está de luto tras el fallecimiento de Claudio Segarra.

El automovilismo argentino atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Claudio Segarra, piloto cordobés murió debido a las graves heridas sufridas en un accidente durante las pruebas de la Monomarca Fiat, en el marco de una jornada del Turismo Pista San Luis.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, cuando Segarra iniciaba su primera vuelta de tiempos a bordo de un Fiat Palio. Según los primeros informes, perdió el control del vehículo al ingresar a la recta principal, realizó un trompo y colisionó violentamente contra el paredón ubicado en el sector de ingreso a la sala técnica del circuito.

Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2.

Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Motocicleta cayó en Ruta 130 y una joven sufrió la quebradura de su muñeca

Motocicleta cayó en Ruta 130 y una joven sufrió la quebradura de su muñeca

El piloto recibió asistencia médica inmediata por parte del personal presente en el predio, que le practicó maniobras de reanimación antes de trasladarlo de urgencia a un centro de salud en Río Cuarto.

Allí, Segarra permaneció internado en terapia intensiva, pero lamentablemente falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones. A raíz del trágico accidente, las autoridades decidieron suspender toda la actividad programada para ese día, mientras se inició una investigación para determinar las circunstancias exactas.

Auto Segarra

El comunicado del Turismo Pista San Luis

Por último, la organización Turismo Pista San Luis emitió un comunicado en el que definieron a Segarra como “un apasionado del automovilismo” y envió sus condolencias a familiares y amigos.

Claudio Segarra Turismo Pista Piloto automovilismo
Noticias relacionadas
La dirigencia de los clubes junto a autoridades municipales en la previa al torneo de newcom.

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

El Chelo Delgado es el único integrante del disuelto Consejo de Fútbol que sigue trabajando en Boca.

¿Qué se sabe del mánager de Boca?

Cada vez falta menos para la vuelta de Sebastián Driussi a las canchas.

Sebastián Driussi recibió el alta y podría viajar a Paraguay

Gabriel Gómez analizó la derrota de Patronato ante All Boys

Gabriel Gómez: "No creamos situaciones para empatar el partido"

Ver comentarios

Lo último

Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Motocicleta cayó en Ruta 130 y una joven sufrió la quebradura de su muñeca

Motocicleta cayó en Ruta 130 y una joven sufrió la quebradura de su muñeca

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Ultimo Momento
Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Motocicleta cayó en Ruta 130 y una joven sufrió la quebradura de su muñeca

Motocicleta cayó en Ruta 130 y una joven sufrió la quebradura de su muñeca

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Reclaman el tratamiento del proyecto de Emergencia en Discapacidad

Reclaman el tratamiento del proyecto de Emergencia en Discapacidad

El Gobierno de Entre Ríos instruye a la Policía para intervenir en crisis de salud mental en la vía pública

El Gobierno de Entre Ríos instruye a la Policía para intervenir en crisis de salud mental en la vía pública

Policiales
Paraná: atacó y amenazó a una mujer en la calle y fue demorado

Paraná: atacó y amenazó a una mujer en la calle y fue demorado

Detuvieron a un hombre que ingresó a una vivienda y causó daños en el Barrio Capibá

Detuvieron a un hombre que ingresó a una vivienda y causó daños en el Barrio Capibá

Bomberos de Concepción del Uruguay fueron atacados durante un incendio

Bomberos de Concepción del Uruguay fueron atacados durante un incendio

Paraná: un hombre se descompensó y murió en la vía pública

Paraná: un hombre se descompensó y murió en la vía pública

Villaguay: conductor de un camión se dio a la fuga tras chocar a un joven

Villaguay: conductor de un camión se dio a la fuga tras chocar a un joven

Ovación
Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Sebastián Driussi recibió el alta y podría viajar a Paraguay

Sebastián Driussi recibió el alta y podría viajar a Paraguay

El Club Tilcara realizará una Gira por España y Francia en 2027

El Club Tilcara realizará una Gira por España y Francia en 2027

Magalí Bermani, taekwondista de Concordia, busca apoyo para participar en el Mundial de Taekwondo

Magalí Bermani, taekwondista de Concordia, busca apoyo para participar en el Mundial de Taekwondo

La provincia
Reclaman el tratamiento del proyecto de Emergencia en Discapacidad

Reclaman el tratamiento del proyecto de Emergencia en Discapacidad

El Gobierno de Entre Ríos instruye a la Policía para intervenir en crisis de salud mental en la vía pública

El Gobierno de Entre Ríos instruye a la Policía para intervenir en crisis de salud mental en la vía pública

En la escuela Agrotécnica de Concordia volverán a brindar el servicio de almuerzo

En la escuela Agrotécnica de Concordia volverán a brindar el servicio de almuerzo

Suma una renuncia el gabinete de Francisco Azcué en Concordia

Suma una renuncia el gabinete de Francisco Azcué en Concordia

El Gobierno de Entre Ríos participó en una nueva reunión del Consejo Federal de Salud

El Gobierno de Entre Ríos participó en una nueva reunión del Consejo Federal de Salud

Dejanos tu comentario